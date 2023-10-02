Temsilcilerimizin Avrupa heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray ve Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın maçlarının heyecanı Yeniçağ'da devam ediyor. İşte maçların programı...

Temsilcilerimizin Avrupa heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Editör: Barış Atakan

Avrupa'daki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın grup maçlarının heyecanı sürüyor.

Grubuna Kopenhag beraberliği ile başlayan Galatasaray, Manchester United deplasmanına çıkacak.

Club Brugge ile berabere kalan ve gruba 1 puanla açılış yapan Beşiktaş, evinde Lugano'yu ağırlayacak.

3-1'lik Nordsjaelland galibiyeti ile Avrupa macerasına başlayan Fenerbahçe, Spartak Trnava deplasmanına çıkacak.

İŞTE MAÇLARIN PROGRAMI

SALI:
20.00 Manchester United-Galatasaray: Sedat Kaya

PERŞEMBE:
19.45 Beşiktaş-Lugano: Gürel Yurttaş
22.00 Spartak Trnava-Fenerbahçe: Fatih Saboviç

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