Temsilcilerimizin Avrupa heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Editör: Barış Atakan
Avrupa'daki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın grup maçlarının heyecanı sürüyor.
Grubuna Kopenhag beraberliği ile başlayan Galatasaray, Manchester United deplasmanına çıkacak.
Club Brugge ile berabere kalan ve gruba 1 puanla açılış yapan Beşiktaş, evinde Lugano'yu ağırlayacak.
3-1'lik Nordsjaelland galibiyeti ile Avrupa macerasına başlayan Fenerbahçe, Spartak Trnava deplasmanına çıkacak.
İŞTE MAÇLARIN PROGRAMI
SALI:
20.00 Manchester United-Galatasaray: Sedat Kaya
PERŞEMBE:
19.45 Beşiktaş-Lugano: Gürel Yurttaş
22.00 Spartak Trnava-Fenerbahçe: Fatih Saboviç