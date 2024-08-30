Tencere devi iflas etti. Türkiye'de neredeyse bütün mutfaklarda bulunuyordu

Gelen son bilgilere göre, şirketin iflası mahkeme tarafından onaylandı ve resmiyet kazandı.

Instant Brands, mali zorluklar ve artan pazar rekabeti nedeniyle iflas başvurusunu gerçekleştirmişti. Şirket, Houston'daki federal iflas mahkemesine başvurdu ve bu başvuru, Instant Brands'in zorlu ekonomik koşullar altında olduğunu gösterdi.

Özellikle pandeminin ilk günlerinden beri sıkı kredi ve yüksek faiz oranlarıyla mücadele eden firma, bu süreçte büyük bir darbe almıştı.

2010 yılında Amazon'da satış patlaması yaşayarak büyük bir popülerlik kazanan Instant Brands, son 10 yıl içinde ciddi bir büyüme kaydetti.

Şirketin 500 milyon doları aşan bir varlığı olmasına rağmen, 132,5 milyon dolar tutarında bir kredi çekmesi, mali açıdan ne denli zorlandığını ortaya koyuyor. Ayrıca, şirketin 1.800'den fazla sendikalı çalışanı bulunuyor ve bu durum, iflas sürecinin çalışanlar üzerinde yaratabileceği olası etkileri de gündeme getiriyor.

Çin’den yapılan ithalatın bu süreçteki rolü ise şirketin küresel tedarik zincirindeki kırılganlıkları ve bu durumun iflas üzerindeki etkisini gözler önüne serdi.

Instant Brands'in yaşadığı bu mali kriz, hem şirketin geleceğini hem de sektördeki dinamikleri derinden etkileyebilir.



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