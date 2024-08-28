70 yıllık konserve devi iflas etti. Fabrikası icradan satışa çıkarıldı

Türkiye'de son yıllarda derinleşen ekonomik kriz, birçok sektörde ciddi etkiler yaratmaya devam ediyor. Nakit akışı sıkıntıları ve döviz kurlarındaki istikrarsızlık, birçok şirketi iflasın eşiğine getirdi. Bu durumun son kurbanı ise, uzun yıllardır sektörde tanınan bir marka olan Tamtad Konservecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi oldu.

DÖVİZ KURUNDAKİ DALGALANMALAR ETKİLEDİ

Tamtad’ın iflası, Türkiye ekonomisinde yaşanan dalgalanmaların ne kadar büyük bir tehdit oluşturduğunu bir kez daha ortaya koydu. Özellikle döviz kurundaki ani değişimler, maliyetleri artırarak şirketlerin kar marjlarını önemli ölçüde düşürdü. Türk Lirası'nın değer kaybı, ithalata dayalı maliyetleri artırırken, firmaların nakit akışlarını yönetmelerini zorlaştırdı. Bu olumsuz ekonomik şartlar, Tamtad gibi köklü firmaların bile finansal yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanmalarına neden oldu.

Tamtad Konservecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin iflası, Tire 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin (Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla) 7 Aralık 2023 tarihli ve 2022/124 esas numaralı kararıyla kesinleşti. Kürdüllü Mahallesi'nde yer alan Tamtad Küme Evleri'nde faaliyet gösteren şirketin iflas işlemleri, bu mahkeme kararı doğrultusunda yürütülüyor.

İFLAS SÜRECİNE İLİŞKİN

İflas süreci kapsamında, alacaklıların katılacağı ikinci toplantı, 18 Eylül 2024 tarihinde saat 14.00'te Tire İflas Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek. Bu toplantıya, alacaklarının tamamı veya bir kısmı kabul edilen alacaklılar ile alacakları reddedilen ancak Ticaret Mahkemesi'nde dava açan alacaklılar katılabilecek.

Toplantıya katılmak isteyen alacaklıların, belirtilen tarihte bizzat veya vekilleri aracılığıyla hazır bulunmaları gerekmektedir. Bu kritik duyuru, İcra ve İflas Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca yapılmıştır ve alacaklıların haklarını korumaları adına büyük önem taşımaktadır.

Alacaklıların, haklarının korunması ve iflas süreciyle ilgili gelişmeleri yakından takip etmeleri için bu toplantıya katılmaları hayati önem arz ediyor. Bu süreçte atılacak adımlar, hem alacaklılar hem de Tamtad'ın mirası açısından belirleyici olacaktır.

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