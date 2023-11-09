Tencerede yemek değil zehir pişirdiler. Anne öldü

İHA'nın haberine göre, olay, geçtiğimiz 31 Ekim Salı günü yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Memiş ve Sevgi Yarınınözü çifti, gittikleri merkeze bağlı Boztanözü köyünde ormanlık alandan mantar topladı.

Daha sonra aile Karaman’daki evlerine döndü. Anne Sevgi Yarınınözü (42), akşam yemeği için topladıkları mantarı pişirdi. Pişirilen mantarı baba Memiş Yarınınözü (42) eşi Sevgi Yarınınözü ve oğulları M.A.Y (11) yedi.

Bir süre sonra aile mide bulantısı ve kusma şikayeti ile Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yedikleri mantardan zehirlendikleri anlaşılan Yarınınözü çifti ve oğulları durumlarının ağırlaşması üzerine Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Baba ve oğlu burada tedavi altına alınırken, anne Sevgi Yarınınözü dün ambulansla Malatya’ya sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Sevgi Yarınınözü’nün cenazesi Karaman’a getirilerek yakınlarına teslim edildi.

Sevgi Yarınınözü için öğle namazının ardından Çeltek Mahallesinde bulunan Selman-ı Farisi Camisinde cenaze namazı kılındı. Namaza, Yarınınözü’nün ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardında 2 çocuk annesi kadın, Kazalpa mezarlığında dualarla defnedildi.

Baba Memiş Yarınınözü’nün sağlık durumunun halen ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, oğulları M.A.Y’nin tedavisi tamamlanarak taburcu edileceği öğrenildi. Ailenin diğer çocuğunun ise mantardan yemediği için zehirlenmediği öğrenildi.