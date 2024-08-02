Tenisi bıraktı. 'Zaten hiç sevmemiştim' dedi

Paris 2024’te çift erkekler çeyrek finalinde Andy Murray ve Dan Evans, Taylor Fritz ve Tommy Paul ile karşılaştı. Fritz ve Paul, 6-2 ve 6-4’lük setlerle galip gelerek yarı finale yükseldi.

'BIG FOUR'DAN BİR EKSİK

Roger Federer, Rafael Nadal ve Novak Djokovic ile birlikte tenis dünyasında “Big Four” olarak anılan Murray, bu maçla birlikte olimpiyatlara veda etti ve profesyonel tenis kariyerini sonlandırdı. Kariyerinde iki olimpiyat altın madalyası bulunan Murray, “Kariyerimden, başarılarımdan ve spora kattıklarımdan dolayı gurur duyuyorum. Şu anda gerçekten mutluyum.” dedi.



Emeklilik Kararı Andy Murray, geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından Paris 2024’ün ardından emekli olacağını duyurmuştu. “Son turnuvam için Paris’e geldim. Büyük Britanya takımı için yarışmak kariyerimin en unutulmaz anlarıydı ve bunu son kez yapabildiğim için gururluyum.” demişti.



BAŞARILARLA DOLU BİR KARİYER

Murray'ın üç grand slam şampiyonluğu var ve 2012 ve 2016 olimpiyatlarında altın madalya kazandı. Ayrıca, 2012 Londra Olimpiyatları’nda karışık çiftlerde gümüş madalya elde etti. 37 yaşındaki tenisçi, kariyeri boyunca Avustralya Açık ve Fransa Açık’ta şampiyonluk yaşayamadı. Wimbledon’ı iki kez kazanan Murray, 2012’de Amerika Açık’ta şampiyon oldu. Paris 2024 ile birlikte kariyerinde beşinci kez olimpiyatlarda mücadele etti.



ESPRİLİ VEDA

Murray, sosyal medya hesabından esprili bir paylaşımda bulunarak, “Zaten tenisi hiçbir zaman sevmemiştim” ifadesini kullandı. Bu paylaşım, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve yorum yağmuruna tutuldu.