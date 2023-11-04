Trabzonspor'dan sert tepki! 'Terbiyemi bozmak istemiyorum' diyerek açıkladı. Ertuğrul Doğan: Hakem sahtekarlığı bu

Doğan, şunları söyledi:

"İlk başta Fenerbahçe yönetimine teşekkür ediyorum. Bizi çok güzel misafir ettiler.

Sahada Trabzonspor iyi mücadele ettei. Fakat sahada inanılmaz hareketler kararlar oluyor.

Bazı şeyleri zorluyorlar. Biz Trabzonlular çok zorlanacak insanlar değiliz. Ahlaksızlığın terbiyesizliğin bitmesini istiyoruz. VAR'daki arkadaş bundan sonra hakemlik yapacak mı? Açık söylüyorum ben buna hakem sahtekarlığı diyorum.

Bu dediklerim Fenerbahçe, Galatasaray için de geçerli. Kimse kimsenin hakkının yenmesini istemiyorum. Onlar da istemiyor biliyorum. Ama artık federasyonun bu işe dur demesi gerekiyor. Bu kadar olmaz ki. Sen neye bakıyorsun VAR'da neyi görüyorsun. Sahadaki adam nereye bakıyor. Bu kadar ahlaksızlık olmaz ki. Bugün bize. Yarın Fenerbahçe'ye Galatasaray'a Beşiktaş'a. Bu kadar olmaz ki. Federasyon bu işin önlemini almazsa hayatlarında göremedikleri tepkiyi bizden görürler. Bu kadar teknoloji gelmiş neye bakıyorsun sen ya. Hiçbir camia bir güzellik istemiyor. Adam gibi maç yönetin ya. Aynı pozisyonda bir penaltı çalıyor, bir çalmıyor.

Burada milyonlar bizi izliyor. Terbiyemi bozmak istemiyorum daha fazla. Herkes müzdarip. İnsanın aklı almıyor. Sen bunları niye yapıyorsun ya. Kimsin sen ya."