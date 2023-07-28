Tere nedir? Tere tüketmenin faydaları neler? Tere nasıl yenir?

Anavatanı Güneydoğu Asya ve Mısır olan tere sahip olduğu yüksek demir içeriğiyle bağışıklığı güçlendirmektedir. Besleyici bir bitki olan terenin faydalarını sizler için derledik. Peki, tere nedir? Tere tüketmenin faydaları neler? Tere nasıl yenir?

Tere nedir? Tere tüketmenin faydaları neler? Tere nasıl yenir?

Izgara et yemeklerinin yanında sıkça gördüğümüz tere otunun sağlığa pek çok faydası bulunmaktadır. Peki, tere nedir? Tere tüketmenin faydaları neler? Tere nasıl yenir?

Genellikle ızgara et yemeklerinin yanına garnitür olarak servis edilen tere otu yoğurtla karıştırılarak salata haline de getirilebilir.

Tere sahip olduğu yüksek demir içeriği ile kansızlığa ve kabızlığa iyi geliyor. Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklara karşı koruyor. Bol lif kaynağı olan tere, sindirimi de kolaylaştırıyor.

TERE NASIL TÜKETİLİR?

Tere otu genellikle ızgara etlerin yanına garnitür olarak servis edilir.

Salata olarak roka ya da balığın yanına yakışan tere yaprakları makarna soslarına ve çorbalara çiğ olarak eklenir.

Genel olarak tıbbi amaçlı olarak kullanılan tere otu kaynatılarak suyu içilir ya da lapa olarak tüketilir.

TERENİN FAYDALARI NELER?

- Tere, A vitamini, C vitamini, K vitamini, demir, kalsiyum, potasyum ve folat gibi önemli vitamin ve mineraller açısından zengindir.

- Tere, antioksidanlar içerir. Bu antioksidan koruyucular, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını kullanma ve yaşlanmayı yavaşlatmaya yardımcı olabilir.

- C vitamini içeriği sayesinde tere, tüketim sistemine yardımcı olabilir ve yaygın karşı koruyucu etki sağlayabilir.

- Tere, yaşam açısından zengindir. Lif kullanım sistemi düzenlemeye ve yorgunlukları hafifletmeye yardımcı olabilir

- Tere, kan şekeri gözetimi düzenlemeye yardımcı olabilir ve diyabetle ilgili kontrolü kolaylaştırabilir.

- Tere, K vitamini ve kalkan gibi mineraller içerir. Bu mineraller, kemik sonuçları ve uçlara ulaşım bulunabilir.

- Tere, bazı bölümlere göre kanserle mücadelede yardımcı olabilecek muhtemel fitokimyasallar içerir.

Ancak, tereyi tüketirken dikkatli olunması önemlidir. Bazı tıbbi durumlarla ilgili ilaçlarla sınırlandırılabilir.

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