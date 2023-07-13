Tere otu karaciğer hastalıklarına iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. İnsanların korkulu rüyası olan karaciğer hastalıklarına iyi gelen tere otunun faydaları dikkat çekti.

KARACİĞER HASTALIKLARI NEDİR?

Karaciğer hastalıkları vücutta pek çok sistemin işleyişini ciddi oranda etkileyen önemli sağlık problemlerindendir. Protein ve yağ sentezlenmesi, karbonhidrat ve yağ depolanması, safra ve üre yapımı, ilaç veya diğer maddelerin vücuttan uzaklaştırılması ve hormon metabolizması gibi önemli fonksiyonları bulunan karaciğer, vücudun en büyük organı olmakla birlikte bir salgı bezidir. Dolayısıyla pek çok sistem üzerinde önemli etkileri bulunan bu organın işleyişini bozan herhangi bir hastalık, diğer vücut sistemlerinin işleyişinde de ciddi aksaklıklara yol açabilir. Başlangıç evresinde teşhis edilip doğru tedavi girişimleri ile kontrol altına alınmayan hastalık durumunda kişinin genel vücut fonksiyonları hızla bozulur ve ilerleyen evrede yaşamı tehdit eden sağlık problemleri meydana gelir. Dolayısıyla karaciğerle ilgili hastalıklar ve bu hastalıkların belirtileri hakkında bilgi sahibi olmak özellikle karaciğer hastalıkları açısından riskli grupta yer alan kişiler için son derece önemlidir.

TERE OTU NEDİR?

Turpgiller familyasından; bahçe teresi, çayırteresi, kış teresi, suteresi, yabanteresi, yer teresi gibi çeşitleri olan bir bitkidir. Tadı oldukça acı ve nahoş kokuludur.

TERE OTU NASIL TÜKETİLİR?

Tere otunun en bilinen tüketim şekli salatalarda kullanılmasıdır. Bunun yanı sıra yemeklerde ve çorbalarda da kullanılır. Ancak piştiği zaman acı bir tada sahip olabileceği için çok sık tercih edilmez. Tere otu çayı da tüketim şekillerinden biridir. Demlenen tere otu çayı sağlık için oldukça faydalıdır. Ancak günde en fazla 2 fincan içilmesine dikkat edilmelidir.