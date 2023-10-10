Karaciğer hastalıklarına birebir iyi gelen ot ortaya çıktı

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Karaciğer hastalıklarının iyileşmesine yardımcı olan egzama otu dikkat çekti.

KARACİĞER HASTALIKLARI NELERDİR?

-Hepatit

-Akut Karaciğer Yetmezliği

-Kronik Karaciğer Hastalığı

-Karaciğer Kistleri

-Karaciğer Enfeksiyonları

-Karaciğer Tümörleri

EGZAMA OTU NASIL KULLANILIR?

Öncelikle bu otu kökü kaynatılır ve lapa haline getirilir. Hazırlanan karışım basur memelerine sürülür. Bu uygulama basur şikayetleri tamamen geçene kadar düzenli olarak her gün yapılmalıdır.

Egzama otunun bir diğer özelliği ise antiseptik olmasıdır. Bu özelliği sayesinde açık yaralardaki mikropları öldürür. Egzama otunun bu faydasından yararlanmak için yine köklerinin lapa haline getirilmesi ve yaraya haricen uygulanması tavsiye edilir.

Dilerseniz egzama otunu çay olarak da tüketebilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken temizleyip kuruttuğunuz otu kökünü kaynatmak. Bir dal kurutulmuş mayasıl otunu 4 bardak suda kaynatabilirsiniz.

Egzama otu çayının sabah ve akşam olmak üzere, günde 2 kez, bir su bardağı tüketilmesi önerilir.