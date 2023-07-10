Tere otu sigara bıraktırır mı

Tere otu yüksek demir içerikli oldğundan sigara bıraktırma konusunda yararlı. İşte, ayrıntılar…

Tere otu sigara bıraktırır mı

Ölçülü ve sağlıklı beslenmek, vücudumuzu yenilemeye yardımcı olur. Vücudumuzun kendisini yenilemesi ise hayat kalitemizi artırır.

Sigaranın ne denli zararlı olduğu kesinlikle biliniyor. Ancak birçok tiryaki bundan kurtulamıyor. En azından bazı bitkiler bunun önüne geçiyor.

TERE OTUNUN FAYDALARI NELER?

Banyo sırasında kullanılan tere, saçların dökülmesini azaltıyor, zamanla dökülmeyi önlüyor.

Stres, yorgunluk ve uykusuzlukla mücadele ediyor.

Tere otu, yüksek demir içeriği ile dikkatleri çekiyor.

Kansızlığa iyi geliyor. Sigara içenlerin ise tam bir dostu.

Tere otu bağışıklık sistemini yeniliyor.

Vücudu güçlü hale getiriyor.

Karaciğerin fonksiyonlarını artırarak toksinleri atmasına destek oluyor. Bu nedenle sigarayı bıraktıktan sonra tüketilmesi de yerinde görünüyor.

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