Tereyağı meyvesinin yaprağı nelere iyi gelir

Tereyağı meyvesi olarak da bilinen avokado, sağlık açısından çok faydalı bir meyvedir. Hem meyvesi hem de yaprakları birçok hastalığa iyi gelir. İşte avokado ve avokado yaprağının faydaları hakkında bilmeniz gerekenler...



Avokado, yeşil kabuklu ve sarı etli lezzetli bir meyvedir. Alanya'da yetişen avokadonun sağlığa olan katkıları sayısızdır. Meyvesi kadar yaprakları da birçok sağlıklı bileşen içerir.



AVOKADO YAPRAĞI



Avokado yaprağı, protein ve lif açısından zengindir. Ayrıca magnezyum, sodyum, manganez, kalsiyum, demir, çinko, potasyum, çinko, selenyum ve fosfor gibi faydalı mineraller de barındırır. Avokado yapraklarının sağlık yararlarından faydalanmak için kolayca “avokado yaprağı çayı” şeklinde içebilirsiniz.

Peki, avokado yaprağı çayı nasıl yapılır? Bir bardak avokado yaprağı çayı için 3 bardak suya 8 adet avokado yaprağı ekleyip kaynatın ve süzün. İsteğe göre çaya bal ve tatlandırıcı ekleyebilirsiniz. Günde iki defa bu çayı içmeniz, birçok faydasından yararlanmanız için yeterlidir.

FAYDALARI NELERDİR?

Avokado yaprakları, bazı ülkelerde yemeklere de katılıyor. Ancak yapraklarını genelde çay olarak içiyoruz. Avokado yaprağı; flavonoidler, polifenoller, terpenler ve serotonin gibi zengin bileşikler içerir. Bu bileşiklerin sağlığımız için birçok faydası vardır.

Bir bardak avokado yaprağı çayı, 380 PPM flavonoid içerir. Flavonoidler; güçlü antioksidanlardır. Doğal iltihap önleyici olarak bilinen bu bileşik, kanser ve kalp hastalığı riskini düşürür. Böbrek fonksiyonlarını desteklediği de bilinir.

Polifenoller; avokado yaprağı özünde bulunan birçok besleyici maddeden biridir. Bu bileşik, kilo vermenize yardımcı olur. Kolesterolü ve kan basıncını azaltma özelliği vardır. Ayrıca, bağışıklık sistemini güçlendirir ve gut hastalığına karşı korur. Avokado yaprağı çayı; terpenler açısından da zengindir. Bu bileşik; anti-viral, iltihap giderici ve bronş genişletici özelliklere sahiptir. Canlılık veren terpenlerin bağırsak fonksiyonunu iyileştirme, hafızayı ve genel ruh halini olumlu etkileme özelliği vardır.

Avokado yaprağı çayında bulunan önemli bileşiklerden serotonin, uyku bozukluklarına iyi gelir. Araştırmalar, serotonin seviyelerinin ruh hali ve davranış üzerinde etkili olabileceğini gösterir. Stresi ve kaygıyı azalttığı da bilinir.

Diğer faydaları şunlardır:

Avokado yapraklarının sağlığa inanılmaz faydaları vardır. Bunlardan bazıları şunlardır;

İdrar söktürücü etkisi vardır. Yapraklar kersetin maddesi içerir. Bu madde metabolizmayı hızlandırarak zararlı atıkların idrar yoluyla atılmasını sağlar.

· Avokado yapraklarının içindeki limonen maddesinin kolesterol seviyesini azalttığı kanıtlanmıştır.

· Bel ve sırt ağrılarınız varsa avokado yaprağı çayı içebilirsiniz.

· Bir bardak avokado yaprağı çayının migreni önlemeye yardımcı olabileceği söylenir.

Avokado yaprakları, mide ülserine karşı güçlü bir etkiye sahiptir. Gastrit ve şişkinlik sorunlarını giderir.

· Böbrek taşını eritme ve böbreğin daha iyi çalışmasına katkıda bulunma gibi olumlu etkileri vardır.

· Tansiyonu düşürmek ve kardiyovasküler sistemi düzenlemek için düzenli olarak avokado yaprağı çayı içebilirsiniz.

· Avokado yaprakları, epilepsi ilaçları olarak da bilinen nöbet önleyici madde içerir. Bu tür bir ilaç, genellikle epilepsi tedavisinde kullanılır ve hastalık riskini azaltır.

· Avokado yaprakları, akciğerdeki hava akışını doğrudan etkileyebilecek ve astım ataklarını iyileştirebilecek “pinen” adı verilen bir madde içerir.