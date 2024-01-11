Terim'e Yunanistan'da ilk şok. Panathinaikos bu kez yapamadı

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Terim'e Yunanistan'da ilk şok. Panathinaikos bu kez yapamadı
Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, ezeli rakibi Olympiakos ile karşı karşıya geldi.

Yunanistan'ın Panathinaikos takımının başına geçen Fatih Terim, 2'de 2 yapmıştı.

Terim yönetimindeki Panathinaikos, ligde Giannina ve Panaitolikos'u yenmişti.

Panathinaikos, Terim'le 3. maçında kendi sahasında ezeli rakibi Olympiakos ile karşı karşıya geldi.

Yunanistan Kupası son 16 turu maçında Olympiakos, 45. dakikada Alexandropoulos'la öne geçti.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Panathinaikos, 65. dakikada Ioannidis ile beraberlik golünü attı.

Maç 1-1 tamamlandı.

İki takım arasındaki rövanş maçı 17 Ocak Çarşamba günü Olympiakos'un sahasında oynanacak.

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