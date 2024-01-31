Termometreler eski 31'i gösterdi. Kent buz kesti. Kaşları ve kirpikleri dondu

Meteoroloji art arda soğuk hava ve don uyarısı yaptı. İstanbul’un batısı kara hasret kalırken doğusu ise dondu. Doğu resmen kışa mahkum oldu.

Hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere üzere Ağrı'da 23, Kars'ta 21, Erzurum'da ise 17 derece olduğu görüldü.

Erzurum’da dondurucu soğuk nedeniyle vatandaşlar zorluk yaşadı. Yol ve kaldırımlar buz tuttu. İşe gidenlerin ise kirpikleri, kaşları, sakalları buz kesti.

Belediye ekiplerinin ise kar ve buz temizleme çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Ardahan'da da benzer durum yaşandı. Bazı vatandaşların kaş ve kirpikleri dondu. Kura Nehri bölgesinde de pus oluştu.

Ağrı’da da dondurucu soğuklar nedeniyle ağaçlar kırağı tuttu, nehirler buz tuttu.