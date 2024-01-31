Meteorolojiden son dakika uyarısı. Kar sağanak ve fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı açıklandı. Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Antalya, Karaman, Samsun, Adıyaman, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Çanakkale'nin doğusunun yağışlı geçeceği ifade edildi.

Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere, Mersin'in doğusunda yer yer kuvvetli olmasının beklendiği ifade edildi.

Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği açıklandı.

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı beklenmektedir. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtiliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği aktarılıyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Mersin'in doğusunda kuvvetli sağanak yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuz koşullara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bazı illerde beklenen hava durumu ve sıcaklık dereceleri şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 5 derece

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8 derece

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 12 derece

Adana: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15 derece

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 16 derece

Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 7 derece

Trabzon: Çok bulutlu 9 derece

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 4 derece

Diyarbakır: Çok bulutlu 7 derece