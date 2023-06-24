Terör örgütü şüphelisi İstanbul'da yakalandı Tekirdağ'da tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen PKK terör örgütüne operasyonda yakalanan şüpheli, sevk edildiği Tekirdağ'da tutuklandı.

Terör örgütü şüphelisi İstanbul'da yakalandı Tekirdağ'da tutuklandı

Terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda İstanbul'da yakalanan şüpheli Tekirdağ'da tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

KIRSAL ALANA ELEMAN AKTARDIĞI TESPİT EDİLDİ

Ekipler, terör örgütünün sözde gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde faaliyet gösterdiği, eylemler organize ederek kırsal alana eleman aktardığı tespit edilen Ö.T'nin yakalanması için İstanbul'un Esenler ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan Ö.T, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Tekirdağ Adliyesine sevk edilen Ö.T, savcılıktaki ifadesi sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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