Terör saldırısı sonrası Ali Yerlikaya'yı hedef almıştı. Pelikancı Fazıl Duygun gözaltına alındı

Saldırıda iki polis yaralandı. Saldırının ardından sosyal medyada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya yönelik eleştirilerde bulunan Fazıl Duygun gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı’na “Zaafiyet” Suçlaması

Duygun, Pelikan grubuna yakın bir isim olarak biliniyor. Duygun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanı Yerlikaya ve Emniyet’teki kadrosunu “istihbarat zaafiyeti” ile suçladı. Duygun, “Lav silahlarıyla, bombalı araçla, hem de emniyetin önüne nasıl gelebildi, bu teröristler?! Bu, korkunç bir istihbarat zaafiyetidir ve bütün sorumluluk, içişleri bakanı ve emniyetteki kadrosuna aittir.” dedi.

Avukatından Açıklama Geldi

Duygun’un avukatı Yavuz Pirim, müvekkilinin dün attığı tweetler nedeniyle bugün gözaltına alındığını duyurdu. Pirim, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, “Müvekkilim Fazıl Duygun dün attığı twitler nedeniyle gözaltına alınmıştır. Savcılıkça adliyeye sevki istenmiş olup yarın Niğde Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecektir.” ifadelerini kullandı.