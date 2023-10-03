Terör saldırısı sonrası Ali Yerlikaya'yı hedef alan Pelikancı Fazıl Duygun serbest bırakıldı

Ankara'daki bombalı terör saldırısı sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya 'zaafiyet' suçlamalarında bulunan Pelikancı Fazıl Duygun, dün Niğde'de gözaltına alınmıştı. Duygun'un bugün çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Pelikan grubuna yakınlığı ile bilinen Fazıl Duygun, 1 Ekim Pazar günü sabah saat 09:30 sıralarında Ankara'da İçişleri Bakanlığı önünde düzenlenen bombalı saldırı sonrasında, X hesabı üzerinden paylaşım yapmıştı.

Paylaşımında Duygun, "İnşaallah, Soylu gidince, onun oluşturduğu ve teröre göz açtırmayan istihbarat birimleri ve terörler mücadele ekipleri dağıtılmamıştır. Hele, yerlerine KHK ile uzaklaştırılanlar geri atanmamıştır" ifadesini kullanmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Emniyet’teki kadrosunu “istihbarat zaafiyeti” ile suçlayan Duygun, "Lav silahlarıyla, bombalı araçla, hem de emniyetin önüne nasıl gelebildi, bu teröristler?! Bu, korkunç bir istihbarat zaafiyetidir ve bütün sorumluluk, içişleri bakanı ve emniyetteki kadrosuna aittir" demişti.

Paylaşımlarından kısa bir süre sonra Duygun, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.