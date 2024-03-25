Terör şüphelisi 9 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 17-14 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda; FETÖ terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 6, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 1, DHKP-C terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde ise 2 şahıs olmak üzere toplamda 9 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Terör örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" ifadeleri kullanıldı.