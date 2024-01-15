Teröre karşı net ayarı!

Irak’ın kuzeyindeki TSK üs bölgesine, birinci terör saldırısını, Amerikan özel askerî kuvvetlerinin yaptığını, 1 Ocak 2024 tarihinde bu sütunda bildirmiştim. Medyada konuyla ilgili program yapanlar, 15 gündür haberin yalanlanmadığını görünce terörün arkasındaki güçleri sorgulamaya başladı!

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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Irak’ın kuzeyindeki üs bölgesinde yine şehitler vermesi, Mehmetçiklerin ısrarla aynı üs bölgesinde ve aynı tepede tutulması konusunu da gündeme getirdi.

Yıllar önce terör operasyonlarındaki başarısı ile öne çıkan ama 55 yaşında iken emekli edilen Tümgeneral Osman Pamukoğlu, birinci saldırıdan sonra 28 Aralık 2023 günü Fatih Altaylı’ya şöyle demişti:

“Biz oralarda üsler kuruyoruz. Fakat bu üs meselesi benim Hakkâri’ye atandığımdan beri kabul etmediğim, uygulamadığım bir şey. Çünkü bizim toprakla ilgimiz yok. Biz gireriz, 2-3 günde darmadağınık ederiz. 3-4 günden fazla kalmayız.

Gayrinizami çatışmada toprak önemli değil. Teröristin kendisi önemlidir, bize terörist lazım.

Hududu korumak başka bir şey, teröristleri bulup yok etmek başka bir şey. Gayrinizami harpte tek bir formül vardır: Ara, bul, yok et! Ne üssü?

ABD, Vietnam'da üsleri basılarak 56 bin ölü verdi. Üs demek, sen sabitsin demek, sen gözetleniyorsun, sen takip ediliyorsun demek. ‘En zayıf anında mutlaka ben sana baskın yaparım’ demek.”

İkinci saldırının aynı üs bölgesine yapılması ve şehitler verilmesi, bu sözlerin hiç dikkate alınmadığını gösteriyor! Böyle gaflet olmaz...

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Emekli General Nejat Eslen de ısrarla bir görüşü tekrarlıyor:

“PKK saldırılarını Orta Doğu'daki gelişmelerden ve Türkiye'nin dış politikada hedef yaptığı İsrail'den ayrı düşünmek doğru değildir.

Kış şartlarını ve arazi yapısını dikkate alan PKK, Irak’ın kuzeyini mücadelenin sıklet merkezine dönüştürmüştür.

Irak’ın kuzeyindeki arazi ve kış şartları Türk birlikleri için hassasiyet oluşturmakta, PKK'nın taktik alanda inisiyatif kullanmasına imkânlar sağlamaktadır.

Daha önce de ifade ettiğim gibi Irak’ın kuzeyinde PKK'ya karşı uygulanan operasyonel plan gözden geçirilmelidir.

PKK ile mücadelede asıl muhatap ABD’dir.

PKK'ya karşı kesin sonuç yalnız ve ancak ABD'yi muhatap almakla mümkün olabilir.

Orta Doğu'da gelişen kaos PKK ile Türkiye'yi de içine alma eğilimindedir.”

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Asıl muhatabın ABD olduğunu, yine yıllar önce emekli Tümgeneral Osman Özbek bana anlatmış ben de bu sütunda yayınlamıştım.

Özbek şöyle demişti:

“1986-89 yılları arasında, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nde kara ataşesi olarak görev yaptıktan sonra İtalya Carabinieri Genel Komutanı Roberto Jucci'yi makamında ziyaret ettim. Görüşme bitmek üzereyken PKK konusu gündeme gelince ‘Sayın komutan, Türkiye bu mücadeleye 1984'te başladı. Beş yıl oldu, henüz terörü sona erdiremedik. Sizin böyle bir sorununuz olsa ne yapardınız?’ diye sordum. Jucci şu cevabı verdi.

‘Osman Bey, bizdeki verilere göre PKK bir ABD projesidir. Türkiye, İtalya gibi bir NATO üyesi olduğuna göre, bu sorunu ABD ile görüşerek çözebilir. Örgütün arkasında ABD olduğu ve bunu yok saydığınız sürece terörü bitiremezsiniz…’

Görüşmeden sonra Ankara’ya döndüm. Roberto Jucci''nin değerlendirmesini, önce kurmay başkanı ile sonra da Jandarma Genel Komutanı, eski MİT Müsteşarı, Orgeneral Burhanettin Bigalı ile paylaştım.”

Osman Özbek, ayrıca Türkiye'de "Yeni Anayasa" ve "Devletin yeniden kurulması" gibi tartışmalar başlatılmasının da Suriye'de ABD tarafından kurulmak istenen yeni devletle ilgili olduğunu, zaten asıl projenin Türkiye üzerinde planlandığını, Türkiye'nin bu projeyi engellemek şöyle dursun anlamakta bile çok geç kaldığını söylemişti...

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Toparlarsak, Türkiye ısrarla gayrinizami harp gereklerine ve millî dış politikaya uygun hareket etmediği için kayıplar veriyor. Terörün sona erdirilmesi, örgüte doğrudan destek veren ABD’nin bundan vazgeçmeye mecbur edilmesiyle mümkün olabilir. Tabii bunun için ABD’nin ekonomik ve siyasi ve kişisel tehditlerine boyun eğen değil, ABD’ye karşı kozlar ileri sürebilen çok güçlü bir siyasi irade gerekir. Halkın görevi, böyle bir siyasi irade ortaya çıkarmaktır.