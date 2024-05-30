Terörist Fetullah Gülen’in intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. Emekli albay canlı yayında açıkladı

Fetullah Gülen'in, Pensilvanya'da saklandığı çiftlikten kaçırıldığı iddia edilirken, olayı yeğeni Ebuseleme Gülen duyurdu.

Bu iddia, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında ele alınırken, programda emekli Jandarma Kurmay Albay Dr. Eray Güçlüer'dan bir açıklama geldi.

Güçlüer, FETÖ elebaşı Gülen'in bir süre önce intihar girişiminde bulunduğunu ifade etti.

"İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ BİR SÜRE ÖNCE"

Güçlüer, Hakan'ın "Fetullah şu anda aklı başında mı?" sorusuna, "Enteresan bir bilgi vereyim size teyiden söyleyebilirim intihar girişiminde bulunmuş bir süre önce. Onu da kollarındaki şeylerden fark ediyorlar. İlaçla intihar girişiminde bulunuyor. Yıkıyorlar karnını serum veriyorlar serum yaralarından anlıyorlar. Aldığımız bilgiler, bilicinin bu anlamda gelip gittiği çok da aklının yerinde olmadığı" diyerek yanıt verdi.

"ÖYLE BİR İHTİMAL DE VAR"

Öte yandan Ahmet Hakan, "Ölmüş olup da öldüğünü duyurmuyor olabilirler mi?" sorusunu Güçlüer'e yöneltti. Güçlüer ise, "Öyle bir ihtimalde var. Şöyle, tedavi edecek olsalar çiftlikte de gayet iyi tedavi ederler yani" dedi.