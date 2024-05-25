Flaş… Flaş… Terörist Fetullah Gülen’i kaçırdılar

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Pensilvanya’da bulunan örgüt kampından kaçırıldığı iddia edildi. İdddiayı Gülen’in yeğeni Ebuseleme Gülen ortaya attı.

Gülen, kamptan çektiği videoda Fetullah Gülen’i, örgütü yönetimini ele geçirmeye çalışan Barbaros Kocakurt, Mustafa Özcan ve , Cevdet Türkyolu’nun kaçırdığını anlattı.

Söz konusu kişilerin, Fetullah Gülen’i ‘ruhani lider’ olarak kullanarak örgütü yönetmeyi amaçladığı öğrenildi.

Ebuseleme Gülen, Fetullah Gülen’in ilaçlarla ayakta zor durduğunu söyledi. Gülen, FETÖ elebaşını kaçıran kişilere savaş açtığını söyledi.

Sosyal medyada yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"FETÖ elebaşı Fethullah Gülen örgütün bazı İstişare Kurulu üyeleri ve Uzun Cevdet lakaplı Cevdet Türkyolu tarafından, terör örgütünün Pensilvanya’da bulunan kampından götürüldüğünü yeğeni Ebuseleme Gülen kamptan çektiği video ile açıkladı.

İlaçlarla zor ayakta duran Gülen’i tabanı konsolide etmek için ruhani lider olarak kullanmak suretiyle örgütü yönetmeye çalışan, Barbaros Kocakurt’a, Mustafa Özcan’a , Cevdet Türkyolu’na (maymun Cevdet) ve onların birlikte hareket ettiği kişilere yönelik savaş açan Gülenin yeğeni Ebuseleme’nin birbirlerine girdikleri bu sabah itibariyle ayyuka çıkmıştı.

Ebuseleme, Maymun Cevdet ve havarilerine açtığı savaşın ilanını Pensilvanyadaki kamptan bu şekilde gösterdi."