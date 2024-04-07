Ters kelepçeyle gözaltına alınanlar Mavi Marmara'da öldürülenlerin kızları çıktı

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları devam ederken Türkiye’deki şirketlerin İsrail ile devam eden ticareti tepki toplamaya devam ediyor. Sosyal medyada “Filistin İçin Bin Genç” grubunun dün Taksim’de düzenlediği “İsrail ile ticarete dur de” protestosuna polis sert müdahale etti.

Polis müdahalesi ile sonlandırılan protesto sırasında biri çocuk 43 kişi gözaltına alınmış, başörtülü gençlere ters kelepçe takılarak polis otobüsüne bindirilmesi özellikle sosyal medyada tepki topladı.

Görüntülerin ardından 2 polis memurunun açığa alındığı bilgisi içişleri bakanlığı tarafından paylaşılmıştı.

MAVİ MARMARA’DA ÖLDÜRÜLENLERİN KIZLARI ÇIKTI

Taksim’de düzenlenen protesto sırasında ters kelepçe ile gözaltına alınanlardan 2’sinin, Mavi Marmara gemisinde İsrail askerleri tarafından öldürülen Cengiz Akyüz’ün kızları olduğu ortaya çıktı.