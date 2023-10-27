Çağatay Ulusoy Netflix’te yayınlanan yeni dizisi Terzi’yle ekranlara dönmüştü. Terzi dizisi yeni sezonuyla geri dönmeyi planlıyor. Terzi’de Olgun Şimşek, Salih Bademci ve Şifanur Gül gibi isimler yer alıyor. Peki, Terzi 3. sezon fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi 3. sezonu ne zaman?

Netflix yeni yerli yapımı Terzi ile karşımızda. Başrollerini Çağatay Ulusoy, Olgun Şimşek ve Salih Bademci gibi oyuncuların yer aldığı Terzi dizisinin 3. sezon fragmanı yayınlandı. İşte Terzi dizisine dair ayrıntılar…

TERZİ KONUSU NEDİR?

Ünlü terzi Peyami, en iyi dostunun müstakbel eşi için gelinlik dikmektedir. Ama hiç görmediği bu kız beklenmedik şekilde hayatına girince, Peyami’nin sırlarına bir yenisi eklenir.

TERZİ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Çağatay Ulusoy - Peyami

Şifanur Gül - Esvet

Olgun Şimşek - Mustafa

Salih Bademci - Dimitri

Berrak Tüzünataç - Cemre

Ece Sükan - Suzi

Engin Şenkan

Evrim Alasya

TERZİ 3. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Terzi'nin 3. sezon fragmanı yayınlandı.

Netflix Türkiye'nin X hesabından, "Kalbinin sesini dinle Peyami. Terzi 3. sezon 3 Kasım'da sadece Netflix'te" notuyla popüler dizinin yeni sezonunun fragmanı paylaşıldı.

TERZİ 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Netflix’in yerli dizisi Terzi 3. sezonuyla 3 Kasım’da izleyiciyle buluşacak.