Tescilli güzeller Antalya'da buluşacak. Birlikte podyuma çıkacaklar

Ünlü top modelleri podyumunda yürüterek dünya çapında ses getiren defilelere imza atan Dosso Dossi Fashion Show, bu kez tescilli güzelleri bir araya getiriyor.

Brezilya Güzeli Maria Brechane ve Türkiye Güzeli Nursena Say, 15 Aralık’ta Antalya’da düzenlenecek defilede podyuma çıkacak.

Nest Convention Center’da iki bin özel davetlinin izleyeceği defile, güzeller geçidine sahne olacak. 70 mankenin katılımı ile gerçekleşecek büyük defilenin baş mankeni Victorias Secret’in ünlü yüzlerinden Norveçli Frida Aasen olacak.

2023 Brezilya Güzeli Maria Brechane ve son Türkiye Güzeli Nursena Say, Türk tekstil ürünlerinin 2024 ilkbahar-yaz kreasyonlarının sergileneceği defilede dörder kıyafet giyecek.

19 yaşında ve 1.78 boyunda olan Brezilyalı Maria Brechane, 2017 yılında başladığı profesyonel modellik kariyerinde hızla ilerliyor.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen son Miss Türkiye yarışmasında birinci olan Nursena Say ise 25 yaşında ve 1.80 boyunda. Nursena Say, Şubat ayında Hindistan’da düzenlenecek Miss World Güzellik Yarışması’nda ülkemizi temsil edecek.

"MERHABA TÜRKİYE"

Ayrıca, bir gelenek haline gelen güzellerin “Merhaba Türkiye” paylaşımını Brezilyalı model de gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafı üzerine “Merhaba Türkiye” yazarak mesajına Türkçe başlayan Maria Brechane, İngilizce devam ederek, “Antalya’da Dosso Dossi Fashion Show’da olacağım. Aralık ayında hepinizi göreceğim için mutluyum. Hepinizi seviyorum” dedi. Mesajının sonuna kalp emojisi koyan ünlü manken, Türkiye’ye gelecek olmaktan duyduğu mutluluğu da takipçileriyle paylaştı.