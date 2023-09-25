Tescilli meyvenin hasadı sürüyor kilosu 55 TL. Kansere kalkan oluyor

Erzincan ekonomisine katlı sağlayan Üzümlü ilçesinde yetiştirilen tescilli Cimin üzümünün hasadı süsüyor. Kilosu 50 ile 55 TL'den satılan üzümün kısırlık, cilt, kolon, prostat, mide ve bağırsak kanserine yakalanma riskini azalttığı ileri sürülüyor.

KAYNAK: İHA
Tescilli meyvenin hasadı sürüyor kilosu 55 TL. Kansere kalkan oluyor

İHA'nın haberine göre, Erzincan'ın Üzümlü ilçesi bölgesinde yetiştirilen Cimin üzümü, kendine has eşsiz tadıyla sofralık olarak talep görüyor. Türkiye’de sayılı patentli üzümler arasında olan Cimin üzümünün hasadı sürüyor.

Erzincan’ın Üzümlü bölgesinde yetişen Cimin üzümü başta Karadeniz bölgesi olmak üzere Türkiye’nin birçok iline ulaştırılıyor. Üzümlü ilçesindeki yaklaşık 10 bin dekar alanda yetiştirilen ve yıllık 6 bin tonun üzerinde üzüm üretimi gerçekleştirilen ilçede tatlı hasat sürüyor.

Cimin üzümünün kilosu 50-55 TL’den satışa sunuluyor. Siyah rengi ve puslu yapısıyla tanınan eski adı ’Cimin’ olan Üzümlü ilçesinin güney kısımlarındaki bağlarda olgunlaşan siyah üzümün ilk ürünleri Erzincan’daki tüketiciye sunuluyor. 10 bin dekarlık alanda üretimi yapılan Cimin üzümü Erzincan ekonomisine ve tanıtımına da büyük katkı sağlıyor.

1 DEKARDA 660 KİLO VERİM ALINIYOR

Erzincan’ın tescilli ürünlerinden olan Cimin üzümünde yılda yaklaşık 6 bin tonun üzerinde üretim gerçekleşiyor. Türkiye’nin kendine özgü tat ve aromasıyla en iyi sofralık üzüm çeşitlerinden birisi olan Cimin üzümünde dekara yaklaşık 660 kilogram verim alınıyor.

Üzüm üreticisi Cengiz Özen, Cimin üzümünün özellikle tatil için il dışından ve yurt dışından memleketlerine gelen vatandaşlardan büyük ilgi gördüğünü ifade ederek, “Cimin üzümünün fiyatı bu sene 50-55 lira civarında. İleriki günlerde daha çok yetişeceğinden fiyatı düşebilir.” dedi.

Türkiye'nin önemli sofralık üzüm çeşitlerinden biri olan Karaerik üzümü, 13.06.2001 tarih ve 37 tescil numarası ile Cimin üzümü olarak “Tescilli Coğrafi İşaretler” listesinde bulunuyor.

Kurusunu da yaşını da bol bol tüketilmesini öneren uzmanlar siyah üzümün içerdiği demir sayesinde hastalıklara şifa olduğunu söyledi.

Çekirdeğinden, kabuğuna, yaprağına, kurusuna kadar şifa deposu olan siyah üzümün faydalarının saymakla bitmediğini ifade eden uzmanlar, “Migrenden, hazımsızlığa, demir eksikliğinden, kabızlığa kadar iyi gelen siyah üzümün yumurtalıklardaki kist oluşumunu önler. Yapılan araştırmalar sonucunda siyah üzümün kadınlarda adet düzensizliği, kısırlık, düşük yapma gibi birçok soruna neden olan, yumurtalıklarda oluşan kistleri tedavi edici etkisi bulunduğu sonucuna ulaşılıyor" dedi.

İLTİHAPLARI SÖKÜP ATIYOR

Uzmanlar "Siyah üzüm 3 çeşit olan üzümün diğer bir çeşididir. Genel hatlarıyla sağlık açısından faydaları aynıdır fakat bazı özellikleri siyah üzümü diğerlerinden ayrı kılmaktadır. Ayrıca siyah üzümün tadı diğerlerinden biraz daha farklıdır, ekşi değildir. Özellikle cilt ve saç sağlığına ciddi anlamda katkı sağlar. Siyah üzüm kolesterol seviyesini dengeler, içerdiği mineral ve bileşenler yardımıyla insülin duyarlılığını arttırır. Siyah üzümün düzenli tüketimi konsantrasyon, hafıza ve ayrıca sözleri ve mekanları hatırlama yeteneğini geliştirmeye yardımcı olur" diye konuştu.

"Siyah üzümün içerdiği vitamin ve diğer besinler kalp ve damar sağlığını korur" diyen uzmanlar "Düzenli olarak siyah üzüm tüketimi, başta cilt kanseri olmak üzere, kolon, prostat, mide ve bağırsak kanserine yakalanma riskini azaltır. Siyah üzüm ayrıca sindirim sistemi için faydalı olduğu için kilo vermek isteyenlerin tercih edebilecekleri besin maddelerinin başında gelir. Mantar hastalıklarına karşı etkili olan siyah üzüm, güçlü bir antioksidan olarak, enfeksiyon ve bakterilerin yol açtığı iltihapları giderebilir" dedi.

Uzmanlar ayrıca "Siyah üzüm kabızlık ve hazımsızlığı giderir, midede bulunun asit seviyesinin sağlıklı düzeyde kalmasını sağlar. Siyah üzüm diğer üzüm çeşitlerinde olduğu gibi göz sağlığını korumak için gerekli olan besinler içerir, görme yeteneğini geliştirir. Saç ve cilt sağlığını korur, saçların sağlıklı kalmasını sağlar. Cildi özellikle güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korur.” diye konuştu.

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