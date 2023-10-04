Kendiliğinden çıkıyor kilosu 90 TL'ye satılıyor. Antibiyotikleri çöpe attırıyor stresi bitiriyor

Karar'ın haberine göre, Hatmi çiçeği, ebegümeci familyasından olan bir bitkidir. Güneşli ve ılıman iklimlerde doğal olarak yetişiyorlar. Beyaz, pembe, kırmızı, turuncu, lila rengi çiçekler açabiliyor.

Halk arasında deve gülü, hire, silindir çiçeği ve gülhatmi gibi isimlerle anılıyor. Neredeyse her yörede bulunan ancak görenin yüzüne bile bakmadan geçtiği hatmi çiçeği, şimdilerde birçok kişinin ekmek kapısı oldu. Yol kenarlarından kendiliğinden yetigşen çiçeği bedavaya toplayanlar kilosunu 90 TL'den satılıyor.

Denizli'nin Honaz ilçesine bağlık Kaklık Mahallesi'nde ayva bahçesine ikinci ürün olarak hatmi çiçeği eken ve hasada başlayan Muzaffer Gök, "Bu çiçek her derde deva oluyor" dedi.

"Hatmi çiçeğinin soğuk algınlığı, grip gibi pek çok hastalığa iyi geldiği biliniyor. Bu nedenle talep oldukça fazla" dedi.

FAYDALARI SAY SAY BİTMİYOR

Hatmi çiçeği genellikle kurutularak kullanılıyor. Bütün aktarlarda kurutulmuş haliyle satılıyor. Bitki çaylarındaki demleme yöntemiyle çay olarak tüketebilirsiniz.

Hatmi çiçeğinin kuru öksürüğü kesme, nezle, grip, soğuk algınlığına iyi gelme, hazımsızlık, gaz sancısını giderme gibi faydaları bulunuyor.

Hatmi çiçeğinin soğuk algınlığından sindirim sistemi düzenlemeye, cildi nemlendirmesinden uyku problemlerine kadar birçok faydası bulunuyor.

1- Kronik öksürüğü kesiyor. Grip, nezle, soğuk algınlığı hastalıklarını iyileştirmede yardımcıdır.

2- Mide rahatsızlıklarını gideriyor.

3- Hazımsızlık, gaz sancısı gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarını önlemede etkilidir.

4- Doğal ağrı kesicidir.

5- İltihapların kurutulmasında etkilidir.

6- İdrar sökücü özelliği vardır.

7- Düzenli kullanımında cildi nemlendirir, yenilenmesini sağlar.

8- Suyuyla saçlar yıkandığında parlak ve canlı saça kavuşursunuz.

9- Strese, sinire, uyku problemlerinin ortadan kalkmasında etkilidir.

10- Gargara yapıldığında diş ve diş eti sorunlarının giderilmesinde yardımcıdır.

11- Düzenli kullanımında vücut direncini artırır. Hastalıklara karşı korunmanızı sağlar.

12- Emziren anneler düzenli kullandıklarında sütleri artar. Bebeğin bağışıklık sistemi güçlenir.

13- Adet dönemi sancılı geçen kadınlar düzenli kullandıklarında bu sorun ortadan kalkar.

14- Hatmi çiçeği yağı sivilce lekelerini gidermede etkilidir.

ÇAYI BÖYLE YAPILIYOR

Bütün bitki çaylarında olduğu gibi hatmi çiçeğini de aynı şekilde demliyorsunuz. Asla, suyla birlikte kaynatmıyorsunuz. Bir fincan kaynar suya, bir çay kaşığı kadar kuru hatmi çiçeğinden ekliyorsunuz. İsterseniz ağzını kapatabilirsiniz. Bu şekilde 3-5 dakika bekliyorsunuz.

Hatmi çiçeği tane halindeyse fincanınıza 4 adet atmanız yeterlidir. Demlenme süresini 5 dakikadan fazla tutmayın. Çayınıza rayiha katmasını istiyorsanız tarçın ekleyebilirsiniz. Günde en fazla 2 fincan hatmi çiçeği çay içebilirsiniz. Hatmi çiçeğinin bilinen bir yan etkisi olmamasına rağmen fazla tüketmeniz halinde mide, bağırsak problemleri yaşayabilirsiniz.