2 bin yıldır yetiştiriliyor dişçileri iflasa sürüklüyor. Kesilince çekirdeği yıldız şeklini alıyor

Amasya’da 2 bin yıldır yetiştirilen misket elmasının bu yılki hasadı verimli başladı. Ortasından yatay kesildiğinde çekirdekleri yıldız şekli alan elmanın kabuğuyla tüketilmesi dişleri çekiç gibi yapıyor, dişçiye gitmeyi unutturuyor.

KAYNAK: İHA
2 bin yıldır yetiştiriliyor dişçileri iflasa sürüklüyor. Kesilince çekirdeği yıldız şeklini alıyor

İHA'nın Amasya’da 2 bin yıldır yetiştirilen misket elmasının bu yılki hasadı verimli başladı. Bereketli bahçelerde iki yıl arayla ürün veren ağaç dalları rengarenk elmalarla süslendi.

Ortasından yatay kesildiğinde çekirdekleri yıldız şekli alan elmanın kokusuna ve aromasına güvenip iddialarını yineleyen Amasyalı üreticiler bu yılki rekolteden memnun.

Bir tarafı kırmızı, diğer tarafı yeşil renkteki coğrafi işaret tescilli Amasya misket elmasını toplamak için erken saatlerden itibaren bahçelerin yolunu tutan üreticilerle merdivenlerle ağaçlara tırmanıp gün boyunca hasat yapıyor.

Yere düşenler bile çürümeden toplanıp fabrikalara gönderilerek ekonomiye kazandırılıyor. Amasya’nın elmasıyla ünlü olduğunu belirten Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci, “Dünyanın neresine giderseniz gidin Amasya denilince akla elma gelir. Elma bizim sembolümüz. Vazgeçmeyiz” dedi.

"KOKUSUNUN TARİFİ YOK"

Yörenin meyve deposu Ziyaret beldesinde yaşayan 75 yaşındaki Bekir Damatoğlu, “Bu sene misket elması bol. Yağışların da etkisiyle rengini iyi aldı. Kalitesi de çok iyi” diye konuştu.

Şifa kaynağı olduğunu belirttiği Amasya misket elmasının kendine has kokusunun olduğunu ve tezgahlarda diğer elmalarla karıştırılmaması gerektiğini vurgulayan Damatoğlu, “Bu koku her yerde yetişen miskette olmaz. Niğde’de de misket var. Ama ne aroması var. Ne de kokusu ve şırası? Sadece posası var. Oysa Amasya’da yetişenin kokusu, aroması, lezzeti ayrı” şeklinde konuştu.

Gün boyunca elma toplayan Kadriye Deniz elmaların kokusuyla mest ettiğini, Mehmet Dedeoğlu ise yetiştirdikleri elmanın ısırıldığında çıkan sesiyle de fark oluşturduğunu söyledi.

YARARLARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Amasya elmasının içerdiği zengin potasyum sayesinde kan basıncını düzenlediği, adalelerin kasılmalarını önlediği, sinirsel uyaranların iletimini kolaylaştırdığı, kalp ve böbrek gibi hayati organların çalışmasına yardımcı olduğu ve ayrıca kolesterol düşürücü etkisi de bulunduğu ifade edildi.

Posa, potasyum ve antioksidan içeren öğeler açısından da zengin bir meyve olan elmanın kabuğunun vücuda son derece yararlı olduğu, bu nedenle elmanın kabuğuyla tüketilmesinin daha doğru diş sağlığı için çok faydalı olduğu önerildi.

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