Tesla araç yolda giderken bir anda yanmaya başladı

ShiftDelete.net’te yer alan habere göre; Houndstooth_Belle adlı Twitter kullanıcısı, dedesine ait olan Tesla Model S Plaid aracının yolda giderken yanmaya başladığını açıkladı. İddialara göre elektrikli otomobil 30 kilometre hızla giderken 3 kilometre sonra yanmaya başladı.

Kullanıcı, aracın henüz 13 aylık olduğunu ve 14 bin kilometrede olduğunu söylerken yapılan araştırmalarda aracın sol motorunda arıza olduğu tespit edildi. Olayda büyük bir tehlike atlatılmış olsa da can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

Mayıs ayında da şirketin bir diğer modeli Tesla Model Y, benzer bir olay yaşanmıştı. Kanada’da bir Tesla kullanıcısı elektrikli aracı ile yol alırken otomobilin bir hata uyarısı verdikten sonra durduğunu söylemiş ve aracından dumanlar çıktığını gören kişinin camları kırarak araçtan çıktığını aktarmıştı.