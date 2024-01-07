Ünlü milyarder Elon Musk’ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla Türkiye’deki ilk mağazasını açtı. Tesla’nın mağazası Ankara’daki Armada AVM’de açıldı.

Tesla Operasyon Müdürü Emir Tunçyürek Ankara’da açılan mağaza ile ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tunçyürek Ankara’daki mağaza ile ilgili şu bilgileri açıkladı:

“Merhaba Ankara! Bugün itibariyle Armada AVM’de açılan Tesla mağazamızı ziyaret edebilir, Model Y test sürüşü yapabilir ve elektrikli ulaşıma geçişinizi uzman ekiplerimizden alacağınız destek ile hızlandırabilirsiniz. Tesla deneyimine herkesi bekliyoruz!”

Armada AVM’deki mağaza; Tesla’nın şarj cihazları, güneş panelleri ve Powerwall gibi ürünleri hakkında da resmi bilgiye ulaşım imkanı sağlayacak. Ziyaretçiler batarya teknolojisi ve şarj altyapısı dahil olmak üzere Model Y hakkında bilgi alabilecek.