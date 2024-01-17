Türkiye'deki Tesla'ların büyük zafiyeti ortaya çıktı. Yolda kalan Tesla'yı Reno çalıştırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'deki Tesla'ların büyük zafiyeti ortaya çıktı. Yolda kalan Tesla'yı Reno çalıştırdı
DJ Doğuş Çabakçor'un Tesla marka elektrikli aracı Uludağ’da tamamen şarjsız kalarak kendini kilitledi. Tesla’nın yardımına Renault marka bir araç yetişti.

Ünlü DJ Doğuş Çabakçor'un Uludağ'da eksi 5 derecede park ettiği elektrikli araç Tesla Model Y’nin şarjı bir süre sonra tamamen bitti.

PARK HALİNDEYKEN ŞARJI BİTTİ

Tesla, sıfır şarja gelince ise kendini kilitledi.

Tesla Yol Yardım ekibini arayan Doğuş Çabakçor, Tesla yetkililerinin sadece "mail atacağız" cevabını aldı.

İMDADINA RENAULT YETİŞTİ

Çabakçor, yardımına gelen Renault marka bir aracın aküsünden elektrik alarak aracını şarj istasyonuna çekebildi.

O anları kaydeden Doğuş Çabakçor sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşarak, "0 kilometre menzil hikâyem bu sefer tatlı bitmedi ve Tesla’yı Uludağ’da - 5 derecede bırakınca şarjı tamamen bitip tekrar çalıştıramadım. Siz siz olun, çok soğuk havalarda elektrikli araçlarınıza dikkat edin" notunu düştü.

yui.png

32.png

i.png

t45.png

İlgili Haberler
İstanbul mobilya fuarında hedefler büyütüldü. Avrupa'nın vize engeli Türklere yaradı
Elon Musk, Tesla robotunun tişört katlama yeteneğini gösterdi
Elon Musk, Tesla robotunun tişört katlama yeteneğini gösterdi
Tesla sürücüsü aracını otomatik pilota alıp uyudu, o anlar sosyal medyada tartışma konusu oldu
Tesla sürücüsü aracını otomatik pilota alıp uyudu, o anlar sosyal medyada tartışma konusu oldu
Tesla Türkiye’deki ilk mağazasını açtı
Tesla 2 milyona yakın aracını geri çağırdı
Bir Türk, Tesla'da üretim hatalarını gösterdi
Bir Türk, Tesla'da üretim hatalarını gösterdi
Son Haberler
Üniversiteye hazırlık testi değil PKK'ya katılım testi. Atatürkçü öğretmenleri işten attıracağınıza bunlara bakın Gündem
Üniversiteye hazırlık testi değil PKK'ya katılım testi. Atatürkçü öğretmenleri işten attıracağınıza bunlara bakın
Hatay’da sağanak nedeniyle 10 bin dekar arazi su altında kaldı Gündem
Hatay’da sağanak nedeniyle 10 bin dekar arazi su altında kaldı
Baskında 2 bin 423 uyuşturucu hap ile silahlar ele geçirildi Gündem
Baskında 2 bin 423 uyuşturucu hap ile silahlar ele geçirildi
Dilek Taşı 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman? Magazin
Dilek Taşı 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman?
Öğle arasında Biberiye yemek nelere iyi gelir Şifalı Bitkiler
Öğle arasında Biberiye yemek nelere iyi gelir
Doruk Un yeni yatırımlarla büyümesini sürdürecek Ekonomi
Doruk Un yeni yatırımlarla büyümesini sürdürecek
Fiat’tan hayat kurtaran uygulama. Devreye giren Connect uygulama hayati önem taşıyor Gündem
Fiat’tan hayat kurtaran uygulama. Devreye giren Connect uygulama hayati önem taşıyor