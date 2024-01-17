Türkiye'deki Tesla'ların büyük zafiyeti ortaya çıktı. Yolda kalan Tesla'yı Reno çalıştırdı

Ünlü DJ Doğuş Çabakçor'un Uludağ'da eksi 5 derecede park ettiği elektrikli araç Tesla Model Y’nin şarjı bir süre sonra tamamen bitti.

PARK HALİNDEYKEN ŞARJI BİTTİ

Tesla, sıfır şarja gelince ise kendini kilitledi.

Tesla Yol Yardım ekibini arayan Doğuş Çabakçor, Tesla yetkililerinin sadece "mail atacağız" cevabını aldı.

İMDADINA RENAULT YETİŞTİ

Çabakçor, yardımına gelen Renault marka bir aracın aküsünden elektrik alarak aracını şarj istasyonuna çekebildi.

O anları kaydeden Doğuş Çabakçor sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşarak, "0 kilometre menzil hikâyem bu sefer tatlı bitmedi ve Tesla’yı Uludağ’da - 5 derecede bırakınca şarjı tamamen bitip tekrar çalıştıramadım. Siz siz olun, çok soğuk havalarda elektrikli araçlarınıza dikkat edin" notunu düştü.