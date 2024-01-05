Tesla 2 milyona yakın aracını geri çağırdı

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi Cuma günü geri çağırmayı duyurdu. Pekin ve Şanghay'daki Tesla Motors'un sorunları çözmek için uzaktan yükseltmeler kullanacağı, dolayısıyla çoğu durumda araç sahiplerinin Tesla servis merkezlerini ziyaret etmelerine gerek kalmayacağı belirtildi.

Otomatik direksiyon desteği işlevindeki sorunlar nedeniyle geri çağırma, 1,6 milyon ithal Tesla Model S, Model X, Model 3 ve Model Y için geçerli.

Bildirimde, otomatik direksiyon fonksiyonu devreye girdiğinde sürücülerin kombine sürüş fonksiyonunu kötüye kullanabileceği ve kaza riskini artırabileceği belirtildi.

İthal Model S ve Model X EV'ler için kapı kilit açma mantığı kontrolünün düzeltilmesine yönelik geri çağırma, 26 Ekim 2022 ile 16 Kasım 2023 arasında üretilen 7.538 aracı etkiliyor. Bir çarpışma sırasında kapı mandallarının açılmasını önlemek gerekiyor.

Geri çağırmalar, ABD'de geçen ay 2 milyondan fazla Tesla EV'nin sürücüleri izleme sistemini iyileştirmek için geri çağrılmasının ardından geldi.

Geri çağırma, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin sistemin kusurlu olduğunu tespit eden iki yıllık bir soruşturmasının ardından geldi. Autopilot kısmen otonom sürüş sistemi kullanılırken meydana gelen bir dizi kazaya neden oldu. Bazıları ölüme de neden oldu.

Yükseltmeler, Tesla'nın Otopilot sistemini kullanan sürücülerin yola daha fazla dikkat etmesini sağlamayı amaçlıyor. Tesla'nın ABD hükümetine sunduğu belgelerde, çevrimiçi yazılım değişikliğinin sürücülere ellerini direksiyonda tutmaları yönündeki uyarı ve uyarıları artıracağı belirtiliyor.

Ancak NHTSA, Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu ve diğer araştırmacılar tarafından yürütülen araştırmalar, yalnızca direksiyon simidindeki torku ölçmenin sürücülerin yeterli dikkati gösterdiğini garanti etmediğini gösteriyor.

Çin, Tesla için büyük bir pazar ve üretim merkezidir ve şirketin CEO'su Elon Musk, ABD-Çin ilişkileri kötüleşirken bile Çinli yetkililerle yakın ilişkiler kurmuştur. Şirket, 2019 yılında Şangay'da Çin, Avrupa ve diğer denizaşırı pazarlar için otomobil montajı yapan bir elektrikli araç fabrikası kurdu.

Tesla, hızla büyüyen Çin elektrikli araç pazarında 2 numaraya yükseldi. Pazar lideri Çinli otomobil şirketi BYD olarak biliniyor.