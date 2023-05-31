Tesla’dan ikinci zam. Model Y'nin fiyatını gören gözlerine inanamadı

Model Y’yi üç farklı seçenek ile birlikte ülkemizde sunan Tesla, otomobillerini 2023 yılı içerisinde ikinci zammını yaptı. Artan kura etkisiyle araç fiyatlarına 70 bin ila 141 bin TL’lik bir zam yapıldı.

Fiyatların artmasının yanı sıra şirketin yeni araç teslimatlarını ise 2024 yılında yapacağı belirtildi.

Artan fiyatlarla birlikte Model Y Performance’nin yeni fiyatı 1 milyon 907 bin 193 TL olarak belirlendi. Model Y Long Range için istenen 1 milyon 808 bin 728 TL olurken, standart Model Y’nin fiyatı ise 1 milyon 732 bin 795 TL’ye çıktı.

MODEL Y'NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ