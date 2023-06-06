Dolar fırlayınca Tesla bu modeline üçüncü zammı yaptı

Döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle Tesla kısa süre içinde Tesla Model Y’ye üçüncü zam yaptı.

Dolar fırlayınca Tesla bu modeline üçüncü zammı yaptı

Tesla Model Y geçtiğimiz aylarda Türkiye pazarına girmişti. Döviz kuru nedeniyle Temmuz’a girmeden Tesla'dan üçüncü bir zam haberi daha geldi.

40 İLE 50 BİN TL ARASINDA ZAM

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Tesla, artan kurun da etkisiyle araç fiyatlarına yaklaşık 40 ila 50 bin TL civarında zam yaptı.

Fiyatların artmasının yanı sıra şirketin yeni araç teslimatlarını ise 2024 yılında yapacağı belirtiliyor.

Artan fiyatlarla birlikte Model Y Performance’nin yeni fiyatı 1 milyon 954 bin 646 TL olarak belirlendi.

Model Y Long Range için istenen 1 milyon 853 bin 721 TL olurken, standart Model Y’nin fiyatı ise 1 milyon 775 bin 876 TL’ye çıktı.

tesla-made-in-china-model-3.jpg

3 farklı versiyonuyla Türkiye pazarında sunulan model Tesla’nın internet sitesinden çevrim içi olarak sipariş edilebiliyor. Ön sipariş bedeli 10 bin TL olarak belirlenen otomobilin kalan fiyatı ise teslimde gerçekleşecek.

İlgili Haberler
Tesla’dan iki modele indirim kararı. 2 gün önce zam yapmıştı
Tesla’dan ikinci zam. Model Y'nin fiyatını gören gözlerine inanamadı
Tesla'dan yeni otomobil. İlk fotoğrafı paylaşıldı
Tesla sattığı araçları geri çağırıyor. Dev markadan korkutan hamle
Öne Çıkanlar
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri tarih sınavından geçirilmeli
Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri tarih sınavından geçirilmeli
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
Son Haberler
Ünlü milyarderin kızı ve torunu uçak kazasında hayatını kaybetti Güncel
Ünlü milyarderin kızı ve torunu uçak kazasında hayatını kaybetti
Fatih Altaylı’dan babası yaşındaki Kılıçdaroğlu’na hakaret. Bunun neresi eleştiri sayın Altaylı Güncel
Fatih Altaylı’dan babası yaşındaki Kılıçdaroğlu’na hakaret. Bunun neresi eleştiri sayın Altaylı
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in çocukları Kerem'in yüzü göründü Magazin
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in çocukları Kerem'in yüzü göründü
Ordu’da heyelan yol kapattı Güncel
Ordu’da heyelan yol kapattı
Numan Kurtulmuş TBMM Başkanlığı adaylığı için başvuru yaptı Siyaset
Numan Kurtulmuş TBMM Başkanlığı adaylığı için başvuru yaptı
Beşiktaş'ın transfer listesinde 40 futbolcu var Spor
Beşiktaş'ın transfer listesinde 40 futbolcu var