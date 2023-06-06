Dolar fırlayınca Tesla bu modeline üçüncü zammı yaptı

Tesla Model Y geçtiğimiz aylarda Türkiye pazarına girmişti. Döviz kuru nedeniyle Temmuz’a girmeden Tesla'dan üçüncü bir zam haberi daha geldi.

40 İLE 50 BİN TL ARASINDA ZAM

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Tesla, artan kurun da etkisiyle araç fiyatlarına yaklaşık 40 ila 50 bin TL civarında zam yaptı.

Fiyatların artmasının yanı sıra şirketin yeni araç teslimatlarını ise 2024 yılında yapacağı belirtiliyor.

Artan fiyatlarla birlikte Model Y Performance’nin yeni fiyatı 1 milyon 954 bin 646 TL olarak belirlendi.

Model Y Long Range için istenen 1 milyon 853 bin 721 TL olurken, standart Model Y’nin fiyatı ise 1 milyon 775 bin 876 TL’ye çıktı.

3 farklı versiyonuyla Türkiye pazarında sunulan model Tesla’nın internet sitesinden çevrim içi olarak sipariş edilebiliyor. Ön sipariş bedeli 10 bin TL olarak belirlenen otomobilin kalan fiyatı ise teslimde gerçekleşecek.