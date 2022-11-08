8 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • Elon Musk'ın CEO olduğu Tesla kamyonetinin çıkış tarihi belli oldu

Elon Musk'ın CEO olduğu Tesla kamyonetinin çıkış tarihi belli oldu

Elon Musk’ın CEO’su olduğu Tesla, Cybertruck isimli kamyonet modelini ne zaman piyasaya süreceğini açıkladı. Aracın şimdiden 1 milyondan fazla sipariş aldığı düşünülüyor.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 10:01
Takip Et

Tesla’nın kamyonet modeli Cybertruck’ın çıkış tarihi açıklandı

Elon Musk'ın CEO olduğu Tesla kamyonetinin çıkış tarihi belli oldu
+
Aa
-

Tesla tarafından tasarlanan kamyon tipi araç Cybertruck, 2019 yılında tanıtılmıştı. Cybertruck’ın 2021’in sonlarına doğru üretime geçmesi bekleniyordu ancak seri üretim tarihi onlarca kez ertelendi.

Reuters'da yer alan bilgilere göre, Tesla Cybertruck’ın üretimine 2023’ün sonlarında başlanacağını açıkladı. Ayrıca Tesla ön siparişlerin teslim edilmesi durumunda 79 milyar dolar gelir elde edileceğini belirtti.

CYBERTRUCK DAHA ÇIKMADAN ZAMLANDI

Elon Musk, Cybertruck’ın tanıtıldığı günden bu yana çok şeyin değiştiğini söyledi ve araç piyasaya sunulmadan zam kararı alındı

Tanıtımda 40 bin doların altında olması beklenen araç daha sonra ürün yelpazesindeki fiyatları artırdı. Tahminlere göre 1 milyondan fazla kişi ön siparişlerde Cybertruck için 100’er dolar ödediğini belirtti fakat şirket siparişlerin tam miktarını duyurmadı.

TRT Haber'de yer alan bilgilerde, Musk’ın finansal analistlerle yaptığı bir konferans görüşmesinde, “Cybertruck için son turdayız” dediği ve aracın erken üretiminin 2023’ün ortalarında başlayacağını söylediği belirtildi.

Sektör uzmanlarına göre Cybertruck, Ford Motor ve Rivian Automotive’in elektrikli kamyonetlerine rakip olacak.

CAMLARI ZIRHLI

Tesla Cybertruck’ın camlarının zırhlı olduğu belirtilmiş ve sahnedeki gösteri sırasında camları kırılmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia. Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir
1
﻿İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia. Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir
﻿İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia. Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir
﻿Kassandra yeryüzü için alarm zillerinin çaldığını açıkladı
2
﻿Kassandra yeryüzü için alarm zillerinin çaldığını açıkladı
﻿Kassandra yeryüzü için alarm zillerinin çaldığını açıkladı
﻿Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaşmıştı
3
﻿Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaşmıştı
﻿Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaşmıştı
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
4
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
5
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
﻿Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama. Başörtüsü teklifi referanduma götürülecek mi
6
﻿Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama. Başörtüsü teklifi referanduma götürülecek mi
﻿Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama. Başörtüsü teklifi referanduma götürülecek mi
﻿Kazım Karabekir'in torunundan acı haber. Bakan Kurum ile tartışmıştı
7
﻿Kazım Karabekir'in torunundan acı haber. Bakan Kurum ile tartışmıştı
﻿Kazım Karabekir'in torunundan acı haber. Bakan Kurum ile tartışmıştı
﻿Kuzey Kore'den Rusya yalanlaması
﻿Kuzey Kore'den Rusya yalanlaması
﻿Kuzey Kore'den Rusya yalanlaması
﻿Reklamda görüp sipariş verdi hayatı kabusa döndü: Kan kusturdular
﻿Reklamda görüp sipariş verdi hayatı kabusa döndü: Kan kusturdular
﻿Reklamda görüp sipariş verdi hayatı kabusa döndü: Kan kusturdular
﻿Terör örgütü IŞİD şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
﻿Terör örgütü IŞİD şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
﻿Terör örgütü IŞİD şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
﻿Gözlerdeki yorgun ifadeden kurtulmak mümkün. Uzmanı açıkladı
﻿Gözlerdeki yorgun ifadeden kurtulmak mümkün. Uzmanı açıkladı
﻿Gözlerdeki yorgun ifadeden kurtulmak mümkün. Uzmanı açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.