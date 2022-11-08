Elon Musk'ın CEO olduğu Tesla kamyonetinin çıkış tarihi belli oldu

Tesla tarafından tasarlanan kamyon tipi araç Cybertruck, 2019 yılında tanıtılmıştı. Cybertruck’ın 2021’in sonlarına doğru üretime geçmesi bekleniyordu ancak seri üretim tarihi onlarca kez ertelendi.

Reuters'da yer alan bilgilere göre, Tesla Cybertruck’ın üretimine 2023’ün sonlarında başlanacağını açıkladı. Ayrıca Tesla ön siparişlerin teslim edilmesi durumunda 79 milyar dolar gelir elde edileceğini belirtti.

CYBERTRUCK DAHA ÇIKMADAN ZAMLANDI

Elon Musk, Cybertruck’ın tanıtıldığı günden bu yana çok şeyin değiştiğini söyledi ve araç piyasaya sunulmadan zam kararı alındı

Tanıtımda 40 bin doların altında olması beklenen araç daha sonra ürün yelpazesindeki fiyatları artırdı. Tahminlere göre 1 milyondan fazla kişi ön siparişlerde Cybertruck için 100’er dolar ödediğini belirtti fakat şirket siparişlerin tam miktarını duyurmadı.

TRT Haber'de yer alan bilgilerde, Musk’ın finansal analistlerle yaptığı bir konferans görüşmesinde, “Cybertruck için son turdayız” dediği ve aracın erken üretiminin 2023’ün ortalarında başlayacağını söylediği belirtildi.

Sektör uzmanlarına göre Cybertruck, Ford Motor ve Rivian Automotive’in elektrikli kamyonetlerine rakip olacak.

CAMLARI ZIRHLI

Tesla Cybertruck’ın camlarının zırhlı olduğu belirtilmiş ve sahnedeki gösteri sırasında camları kırılmıştı.