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Uçan otomobil göklerde. Trafik sıkışıklığı artık sorun olmayacak

Elon Musk'un CEO'su olduğu Tesla'nın rakibi olan Çinli elektrikli otomobil üreticisi Xpeng, drone yardımıyla uçan araba üretti. Uçan araba 'X3'ün videosu yayınlandı.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 09:35
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Çinli elektrikli otomotiv şirketi uçan araba üretti

Uçan otomobil göklerde. Trafik sıkışıklığı artık sorun olmayacak
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Elon Musk'ın kurucusu ve CEO'su olduğu elektrikli otomobil firması Tesla'nın rakibi olarak görülen Çinli elektrikli otomobil üreticisi Xpeng, drone teknolojisini kullanarak sıra dışı bir "uçan araba" üretti. ‘X3’ adı verilen prototipin ilk uçuşu başarıyla tamamlandı.

Otomotiv firmalarının uçan araba prototipleri genellikle aracın kendisinin hafif, uçmasını sağlayan aparatların daha ağır ve büyük olduğu modellerden oluştuğunu belirtti.

Ancak X3, karayolu için üretilmiş sıradan bir aracın tepesine dev bir drone'un bağlanmasıyla üretilmiş izlenimini uyandırmaktadır.

İlk uçuş deneyiminin paylaşan şirket aracın garajdan çıktığı ve dikey uçuşa geçerek havada asılı kaldığını görüntüledi. Daha sonra araç kendi etrafında dönerek tekrar yere indi.

Koyu renk camları nedeniyle otomobilin iç tasarımı görülmedi.

Xpeng'in basın açıklamasında aracın hem "uçuş hem de karayolu sürüşü için tasarlandığı" ifade edildi.

Pervanelerin katlanır bir sisteme sahip olduğu belirtilen açıklama, şöyle devam etti:

Kısa mesafede seyahat ihtiyacını karşılamak için tasarlanan X3, trafik sıkışıklığının, çeşitli engeller ve nehirlerin üzerinden uçma kapasitesine sahip.

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