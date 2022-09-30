Elon Musk yeni aracın özelliğini açıkladı. Deprem etkisi yaratacak

Elon Musk söz konusu tweet'te elektrikli pick-up Tesla Cybertruck'ın suda gitme yeteneğinden bahsetti. Musk, Cybertruck'ın kısa süreliğine de olsa bir tekne görevi görebileceğini belirtti. Ünlü milyarder tam olarak, “Cybertruck, kısa süreliğine bir tekne görevi görecek kadar su geçirmez olacak. Böylece nehirleri, gölleri ve hatta çok dalgalı olmayan denizleri geçebilecek.” dedi.

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