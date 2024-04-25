Makyaj yapan bir erkeğin videosu tartışma konusu oldu

Sosyal medyada makyaj yapan bir erkeğin videosu, geniş yankı uyandırdı. Videoda, erkek makyaj sanatını ustalıkla icra ederken, kadın takipçiler arasında karışık tepkilere yol açtı. Kimi takipçiler videoyu beğenirken, bazı kadınlar ise durumun abartılı olduğunu düşündüklerini dile getirdi. Makyajın cinsiyetle sınırlı olmadığını savunanlar ise erkeğin makyaj yapmasını normal karşıladıklarını ifade ettiler. Video, makyajın toplumsal cinsiyet algısındaki değişimleri ve kabulleri nasıl etkilediği konusunda da geniş bir tartışma başlattı.