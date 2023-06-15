Tesla'nın otopilot sistemiyle ölen kişi sayısı belli oldu

Tesla'nın otopilot sürücü destek sistemiyle bağlantılı kazaların sayısı artarken, meydana gelen kazalarda 17 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Tesla'nın otopilot sistemiyle ölen kişi sayısı belli oldu

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla hakkında 2016'dan bu yana 10 kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Her ne kadar kaza sonrası sürücüler Tesla'nın otopilot yazılımını suçlasa da Elon Musk'a göre kazalar sürücü kaynaklanıyor.

Tesla, otopilot yazılımının henüz bekleneni verememesi nedeniyle araç kontrolünün tamamen otopilota bırakılmamasını istiyor.

KAZALARIN SAYISI ARTTI

Washington Post’ta yer alan bilgilere göre, Tesla'nın otopilot olarak bilinen sürücü destek sisteminin karıştığı kazalarla ilgili bir araştırma yayınladı.

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Yapılan araştırma, 2019'dan bu yana Tesla otomobillerin karıştığı ve kaza sırasında otomatik pilotun devrede olduğu 736 vaka olduğunu gösterdi.

ÖLÜ SAYISI 17’YE ULAŞTI

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) Haziran 2022'de yayınladığı veriler otopilot teknolojisiyle bağlantılı 3 ölüm vakası bildirmişti. Bir yıldan kısa bir süre sonra paylaşılan en son rakamlar ise 17 can kaybından bahsediyor.

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