15 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Test sürüşünde kaza yaptı: 2 yaralı

Diyarbakır’da ekspertiz çalışanı, test sürüşüne çıkardığı otomobille kaza yaptı, 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 14:58
Takip Et

Test sürüşüne çıkardığı otomobille kaza yaptı: 2 yaralı

Test sürüşünde kaza yaptı: 2 yaralı
+
Aa
-

DHA'nın haberine göre; kaza, öğle saatlerinde Elazığ- Diyarbakır kara yolunda meydana geldi. Otomobilini satmak isteyen Mehmet Ergün, hasar tespiti için ekspertiz firmasına götürdü. Test sürüşü yapan firma çalışanı İ.A.’nın (25) kontrolünü yitirdiği otomobil, refüje çarptı. Takla atan otomobil, yol kenarında ismi öğrenilemeyen çocuğa çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Otomobilin sahibi Mehmet Ergün, ekspertiz raporunu aldıktan sonra alıcıya bilgi vereceğini ifade ederek, “Arabamı şehir dışındaki bir arkadaşa satacaktım. O da gelip bakacaktı. Ekspertiz yaptırmaya götürdüm. Oradaki arkadaşlar test turuna çıkmış o sırada kaza olmuş. Sürücüye bir şey olmasın da araba önemli değil. Ekspertizden sonra satış yapacağımız adama bilgi verecektik. Nasip kısmet artık” dedi. 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son anketin sonucu kulisleri kasıp kavurdu. Hangi aday önde 
1
﻿Son anketin sonucu kulisleri kasıp kavurdu. Hangi aday önde 
﻿Son anketin sonucu kulisleri kasıp kavurdu. Hangi aday önde 
﻿Saray'ın en çok güvendiği anketçi kimin önde olduğunu açıkladı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
2
﻿Saray'ın en çok güvendiği anketçi kimin önde olduğunu açıkladı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Saray'ın en çok güvendiği anketçi kimin önde olduğunu açıkladı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Emekliler isyanda. ikramiyeler pul oldu. Zamlar dul ve yetim maaşlarına yansıtılmadı
3
﻿Emekliler isyanda. ikramiyeler pul oldu. Zamlar dul ve yetim maaşlarına yansıtılmadı
﻿Emekliler isyanda. ikramiyeler pul oldu. Zamlar dul ve yetim maaşlarına yansıtılmadı
﻿Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü
4
﻿Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü
﻿Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü
﻿Derin konuların yazarı Tolga Şardan açıkladı. Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı. Kulisler kaynıyor
5
﻿Derin konuların yazarı Tolga Şardan açıkladı. Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı. Kulisler kaynıyor
﻿Derin konuların yazarı Tolga Şardan açıkladı. Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı. Kulisler kaynıyor
﻿Nurgül Yeşilçay'dan çok sert Kızılcık Şerbeti tepkisi. Bu saçmalığa şimdi ses çıkarmazsak
6
﻿Nurgül Yeşilçay'dan çok sert Kızılcık Şerbeti tepkisi. Bu saçmalığa şimdi ses çıkarmazsak
﻿Nurgül Yeşilçay'dan çok sert Kızılcık Şerbeti tepkisi. Bu saçmalığa şimdi ses çıkarmazsak
﻿Koza-İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti. Yargıtay müsadere kararını onadı
7
﻿Koza-İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti. Yargıtay müsadere kararını onadı
﻿Koza-İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti. Yargıtay müsadere kararını onadı
﻿Dünyanın en kalabalık ülkesi değişti
﻿Dünyanın en kalabalık ülkesi değişti
﻿Dünyanın en kalabalık ülkesi değişti
﻿Bu hastalık uzun ayrılığı kaldırmıyor. Görme kayıpları arttı
﻿Bu hastalık uzun ayrılığı kaldırmıyor. Görme kayıpları arttı
﻿Bu hastalık uzun ayrılığı kaldırmıyor. Görme kayıpları arttı
﻿Kazma ve küreklerle zamana karşı yarış
﻿Kazma ve küreklerle zamana karşı yarış
﻿Kazma ve küreklerle zamana karşı yarış
﻿Arda Turan ilk transferini Galatasaray'dan yapacak. O ismi istiyor
﻿Arda Turan ilk transferini Galatasaray'dan yapacak. O ismi istiyor
﻿Arda Turan ilk transferini Galatasaray'dan yapacak. O ismi istiyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.