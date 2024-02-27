Testislerin küçülmesi neyin habercisidir

TESTİS KÜÇÜLMESİ NEDEN OLUR?

Testislerin normal büyüklüğü en az 4 cm olmalıdır. Testislerin iki işlevi vardır. Bunlar spermi üretmek ve erkeklik hormonu salgılamaktır.

Uyku problemi olan erkeklerde testislerin küçüldüğü belirlenmiştir. Gece geç yatan, düzenli bir uyku alışkanlığı olmayan, sık sık uykusu bölünen erkeklerin testisleri küçülür. Ayrıca testislerin oluşturduğu sperm miktarı yaklaşık olarak %30 oranında azalır.

Fazla miktarda alkol almanın da testisleri küçülttüğü düşünülmektedir. Cinsiyet hormonlarında yaşanan kontrolsüz değişimler de testis küçülmesine neden olabilir. Radyoterapi ve kemoterapi gören erkeklerin testisleri de küçülür. Bunun yanı sıra kas kuvvetlendirmek için kullanılan hazır testosteron depoları da testisleri hem tembelleştirir hem de küçültür.

Erkeklerin östrojen ve testosteron gibi aynı cinsiyet hormonlarını içeren ilaçları kullanması da testislerin küçülmesine yol açar. Çok yüksek miktarda alüminyuma maruz kalmak testislerde oksidatif stres oluşturur ve testis hücrelerinin ölümüne neden olur. Bu yüzden testislerde küçülme oluşur.

Alüminyum folyoya sarılmış gıdalarda, alkol ve sigarada, kirli havada alüminyum vardır. Ayrıca kişinin geçirdiği bazı hastalıklar da testis küçülmesine neden olabilir. Kabakulak, prostat kanseri, siroz, testis kanseri, böbrek yetmezliği, HIV bu hastalıklardan bazılarıdır.

Testislere darbe almak da testislerin küçülmesine sebep olabilir. Testislere darbe alma konusunda özellikle sporcular risk altındadır.

Uyuşturucu madde kullanan erkeklerde de testis küçülmesi görülebilir. Ayrıca erkeğin yaşlanmasıyla da testislerde küçülme olur.

TESTİS KÜÇÜLMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN NE YAPILMALI?

Öncelikle kişi uykusunu düzene sokmalı ve kaliteli bir uyku çekmeye özen göstermelidir. Eğer alkol alıyorsa bu alkolü sınırlamalıdır.

Aktif bir cinsel hayatı olmalıdır.

Spor yapmaya ve düzenli egzersiz yapmaya önem vermeli, alüminyum folyoya sarılı gıdaları tüketmemeli, steroidlerden uzak durmalıdır.

Erkeğin testislerinin küçülmesinin başka nedenleri de olabilir. Eğer bu nedenler arasında iltihaplı hastalıklar gibi başka sorunlar varsa önce onlar tedavi edilmelidir.

Testis küçülmesine bir başka faktör hormon dengesizliği ise damar içi ve başka yollarla hormon tedavileri yapılabilir.