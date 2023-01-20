Murat Aksu başkan seçildi

Vakıf Kurucusu ve Başkanı Yavuz Kocaömer'in geçtiğimiz kasım ayında vefat etmesinin ardından bugün gerçekleştirilen olağanüstü genel kurula tek aday olarak katılan Murat Aksu, üyelerin tamamının oyunu alarak başkanlığa seçildi.

Aksu, yaptığı konuşmada, hedeflerinin vakfı daha ileriye taşımak olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Rahmetli Yavuz ağabeyin önderliğinde yaklaşık çeyrek asır önce çıktığımız yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zamansız bir şekilde aramızdan ayrılan Yavuz Kocaömer’in bize devrettiği bayrağı, yönetim kurulundaki arkadaşlarımla birlikte daha da ileriye taşımak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. TESYEV bundan sonra da engellilerin her türlü ihtiyacını gidermek için çalışmalarını sürdürecektir. Türkiye’nin dört bir yanındaki yardıma muhtaç engelli vatandaşlarımızın daima yanında olacağız.”

Murat Aksu'nun başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor:

Burak Sarıca, Kazım Ali Kiremitcioğlu, Carmen Aparicio Bustos Samsunlu, Fikret Ercan, Hasan Gocay, Ali Evren Doğru, İkbal Yiğitalp, Murathan Kalyoncu.

Aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi ve Hukuk İşleri Sorumlusu olan Murat Aksu, aralık ayında da Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) başkanlığına seçilmişti.