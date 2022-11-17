Murat Aksu'dan Diyarbakırlı sporseverlere Milli maç teşekkürü

Türkiye’nin tarihinde ilk defa Diyarbakır’da Milli maç oynamasında büyük rol oynayan TFF Başkanvekili Murat Aksu, Diyarbakır halkının misafirperverliğinden dolayı hemşehrilerine teşekkür etti.



Diyarbakır’da eski kulüp başkanı Abdurrahman Yakut tarafından ağırlandıklarını belirten Başkan Vekili Murat Aksu gelecekte önemli milli maçlarında Diyarbakır’da oynanacağını ifade ederken Diyarbakırsporlu taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür etti.