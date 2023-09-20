Tete: 3'ü de istiyorduk ama olmadı

Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Tete, Kopenhag maçının ardından konuştu.

Brezilyalı yıldız, beraberlik golünü atmasına karşın takım olarak üçüncü golü atmak istediklerini vurguladı.

Tete'nin açıklamaları şu şekilde;



-Topla olduğumuzda daha iyiydik. İkinci yarı kendimizi gösterdik. İyi başlamıştık, daha sonra 2 golü yedikten sonra ikinci yarıda enerjimizi koyduk ve 2-2 yaptık. Sonucunda bir puan aldık. 3'ü de atmak istiyorduk ama olmadı. Oyuna girdiğimde takıma enerji katabildiğim için çok mutlu oldum.



-Antrenmanlarda attığım golü çalışıyorum. Bu golü maçta attığım için çok mutlu oldum.



-Maç maç devam edeceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Birçok yeni oyuncu geldi ama kaptanlarımız bize alışmamız için yardımcı oluyor.



-Atmosfer harika. Burada oynadığım için çok mutlu oldum.