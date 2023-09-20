Tete: 3'ü de istiyorduk ama olmadı

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Tete, Kopenhag'a attığı beraberlik golü hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Tete, oynanan kritik maçta takımca üçüncü golü atmak istediklerini de dile getirdi.

Tete: 3'ü de istiyorduk ama olmadı

Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Tete, Kopenhag maçının ardından konuştu.

Brezilyalı yıldız, beraberlik golünü atmasına karşın takım olarak üçüncü golü atmak istediklerini vurguladı.

Tete'nin açıklamaları şu şekilde;

-Topla olduğumuzda daha iyiydik. İkinci yarı kendimizi gösterdik. İyi başlamıştık, daha sonra 2 golü yedikten sonra ikinci yarıda enerjimizi koyduk ve 2-2 yaptık. Sonucunda bir puan aldık. 3'ü de atmak istiyorduk ama olmadı. Oyuna girdiğimde takıma enerji katabildiğim için çok mutlu oldum.

-Antrenmanlarda attığım golü çalışıyorum. Bu golü maçta attığım için çok mutlu oldum.

-Maç maç devam edeceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Birçok yeni oyuncu geldi ama kaptanlarımız bize alışmamız için yardımcı oluyor.

-Atmosfer harika. Burada oynadığım için çok mutlu oldum.

Öne Çıkanlar
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Son Haberler
Diyanete bazı sorularımız olacak... Yazarlar
Diyanete bazı sorularımız olacak...
Kararım kesin; İktidara da muhalefete de KARŞIYIM Yazarlar
Kararım kesin; İktidara da muhalefete de KARŞIYIM
Dünyanın ilk kadın örgütlenmesi 'Bacıyan-ı Rum' ve Kadıncık Ana Yazarlar
Dünyanın ilk kadın örgütlenmesi 'Bacıyan-ı Rum' ve Kadıncık Ana
Konut balonu sönmek zorunda Yazarlar
Konut balonu sönmek zorunda
Türkiye kanlı "paravan"ı dağıtacak mı?.. Yazarlar
Türkiye kanlı "paravan"ı dağıtacak mı?..
Rum’un tuzaklarına, AB’nin rezilliğine gereken cevap verildi…Sıra söylenenlerin uygulanmasında! Yazarlar
Rum’un tuzaklarına, AB’nin rezilliğine gereken cevap verildi…Sıra söylenenlerin uygulanmasında!
Yalan en büyük günah... Hani mülâkat kalkmıştı? Yazarlar
Yalan en büyük günah... Hani mülâkat kalkmıştı?