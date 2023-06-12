TFF A Milli Takımın maçlarını oynayacağı statları açıkladı

Euro 2024 elemeleri kapsamında A Milli Takımın iç sahada maçlarını oynayacağı stadyumlar belli oldu.

TFF A Milli Takımın maçlarını oynayacağı statları açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Euro 2024 Elemeleri'nde 8 Eylül'de Ermenistan ve 15 Ekim'de Letonya ile oynanacak olan iç saha karşılaşmaların hangi stadyumlarda oynanacağını açıkladı.

TFF’den yapılan açıklamaya göre;

"Türkiye - Ermenistan müsabakası 8 Eylül 2023 Cuma günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda

Türkiye - Letonya maçı ise 15 Ekim Pazar günü Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak."

YENİ ADANA STADYUMU'NDA İLK MAÇ
A milli Takım, daha önce Eskişehir Yeni Stadyumu’nda 5. kez, Yeni Adana Stadyumu’nda ise ilk defa maça çıkacak.

Öne Çıkanlar
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Son Haberler
İşsiz sayısı 10 milyona dayandı Güncel
İşsiz sayısı 10 milyona dayandı
Yüz Yıllık Mucize ne zaman final yapacak? Yüz Yıllık Mucize final fragmanı yayınlandı mı? Keşfet
Yüz Yıllık Mucize ne zaman final yapacak? Yüz Yıllık Mucize final fragmanı yayınlandı mı?
Whatsapp ve Instagram'a yapay zeka güncellemesi Teknoloji - Otomotiv
Whatsapp ve Instagram'a yapay zeka güncellemesi
Anadolu Efes Fenerbahçe maçının cezaları belli oldu Spor
Anadolu Efes Fenerbahçe maçının cezaları belli oldu
Yöresel kilimler kent ekonomisini canlandırıyor Kültür Sanat
Yöresel kilimler kent ekonomisini canlandırıyor
İmamoğlu CHP Genel Başkanı olamazsa ne yapacak? Fatih Altaylı İmamoğlu’nun yol haritasını açıkladı Siyaset
İmamoğlu CHP Genel Başkanı olamazsa ne yapacak? Fatih Altaylı İmamoğlu’nun yol haritasını açıkladı
Güney Kore'de gökdelene tırmanan İngiliz, 72. katta polislerce gözaltına alındı Dünya
Güney Kore'de gökdelene tırmanan İngiliz, 72. katta polislerce gözaltına alındı