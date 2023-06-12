TFF A Milli Takımın maçlarını oynayacağı statları açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Euro 2024 Elemeleri'nde 8 Eylül'de Ermenistan ve 15 Ekim'de Letonya ile oynanacak olan iç saha karşılaşmaların hangi stadyumlarda oynanacağını açıkladı.

TFF’den yapılan açıklamaya göre;

"Türkiye - Ermenistan müsabakası 8 Eylül 2023 Cuma günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda

Türkiye - Letonya maçı ise 15 Ekim Pazar günü Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak."

YENİ ADANA STADYUMU'NDA İLK MAÇ

A milli Takım, daha önce Eskişehir Yeni Stadyumu’nda 5. kez, Yeni Adana Stadyumu’nda ise ilk defa maça çıkacak.