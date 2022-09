TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den flaş Yusuf Demir sözleri

Galatasaray'ın genç oyuncusu hakkında tartışmalar devam ederken başkan Büyükekşi Akşam gazetesine açıklamalarda bulundu.

İşte Büyükekşi'nin açıklamaları;

''BU TALİMATI BİZ YENİ YAZMADIK''

"Ülkemizde biliyorsunuz, bir talimat var. Bir Türk oyuncunun bir başka ülke milli takımını seçmesi durumunda Türk Milli Takımı'nda oynama şansı yok. Bu talimatı biz yeni yazmadık. 2015 yılında yapılmış bir talimat. Bu oyuncu da en son Ekim 2021'de Avusturya Milli Takımı'nda dördüncü resmi maçını oynamış. Onun için Türk Milli Takımı'nda oynama şansı yok. Bizim mevcut talimatımıza göre Türk olarak oynayamıyor."

''MESUT ÖZİL ÖRNEĞİ YANLIŞ''

"Mesut Özil örneği yanlış. Çünkü Mesut'un Alman Milli Takımı'nı seçmesi 2015 yılından önce. Bu talimat 2015 yılında çıkartılan bir talimat. Galatasaray, bu futbolcuyu transfer ederken bu talimat vardı. Galatasaray Yusuf Demir'i alırken bu talimatı biliyordu. Galatasaray Yusuf Demir'i transfer ettikten sonra böyle bir talimat çıkartmadık. 7 yıl önce çıkartılmış. Bununla ilgili şu andaki uygulama bu. İleride bir talimat değişikliği çıkarsa durum değerlendirilir. Şu anda öyle bir durum yok."

DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada genç oyuncunun Türk statüsünde oynaması için federasyon ile temasta olduklarını dile getirdi.

"Yusuf Demir ile ilgili temaslarımız sürüyor. Önemli bir oyuncu. Türk sporuna, Türk futboluna önemli hizmetler vereceğini düşündüğümüz bir kardeşimiz. Yusuf'un kazanılması gerektiğini düşünüyorum. Temaslarımız var. Türk statüsünde oynaması için temaslarımız sürüyor. Federasyonumuzun da buna pozitif bakacağını düşünüyorum. Özellikle Türk Milli Takımı'nın Yusuf'u kazanması gerektiğini düşünüyorum."

19 yaşındaki Yusuf Demir, Avusturya Milli Takımı formasıyla bugüne kadar 4 maça çıktı.

KORSAN YAYINLA MÜCADELE

Korsan yayınla ilgili yapılan çalışmalarla ilgili Büyükekşi, "Biz yayıncı kuruluşla birlikte korsan yayın üzerinde çalışıyoruz. Korsan yayın yapanları yayıncı kuruluş bize bildiriyor. Biz de ESB'ye bildiriyoruz. Onlar da yayını hızlı şekilde kesiyorlar. O şekilde bir iş birliğimiz var. Belli aralıklarla da burada kontrol yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

''İNŞALLAH HER GEÇEN GÜN DAHA İYİYE GİDECEK''

Yapay zekanın yaptığı hakem atamalarından memnun musunuz? sorusuna Başkan Mehmet Büyükekşi; "Yeni bir uygulama yapıyoruz. İyinin düşmanı mükemmeldir. Her zaman daha mükemmeli arıyoruz. Şu an gelişme aşamasında. İnşallah her geçen gün daha iyiye gidecek" yanıtını verdi.