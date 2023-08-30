TFF Fenerbahçe'nin başvurusunu reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig’in 4. haftasında oynanacak olan Ankaragücü Fenerbahçe maçı için Eryaman Stadı’nın zeminini dünün ardından bir kez daha kontrol etti.

MKE Ankaragücü’nden alınan bilgilere göre. TFF yapılan incelemenin ardından Eryaman Stadı’nın zeminin futbol oynamaya elverişli olduğuna onay verdi.

TFF’nin bu kararı sonrası Ankaragücü Fenerbahçe maçının burada oynanacağı kesinleşmiş oldu.

Fenerbahçe yönetimi geçtiğimiz günlerde karşılaşmanın burada oynanmaması için TFF’ye başvuruda bulunmuştu.