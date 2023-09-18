TFF Kuntz açıklaması yaptı. Türkiye Arab oldu

Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş TFF'deki Stefan Kuntz krizini yazdı.

TFF Kuntz açıklaması yaptı. Türkiye Arab oldu

Önce şunu belirteyim hemen. Başlıktaki Arab ırk değil. Yani Arap değil. Yıllar öncesine dayanan bir deyim. "Anladıysam arab olayım" derler ya; işte o.

Şöyle açıklanıyor:

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, “şehirli bir arab’a ‘yâ a’râbî!’ diye hitap edilecek olursa, hakarete uğradığını düşünür ve bu onu hiddetlendirir” dedikten sonra şunları yazmış:

“Bunun aslını bilmeyenler arap ile a’râb lafızlarının söylenişlerini ayırd edemezler de halt ederler yani karıştırırlar: a’râb diyecek yerde arap derler.”

Esasen “a’râb” bir topluluğun özel ismi değil, bir “tip”in adıdır. Çölde yaşamaları, göçebe olmaları bizâtihî ayıplanma sebebi değildir. Bu hayat tarzının tabii olarak inşa ettiği câhil, kaba, inatçı, katı, görgüsüz ve idrâki kıt bir insan tipi."

Neyse. Konumuza dönelim.

Dün bir haber yayıldı bütün yayın organlarında; "TFF, Kuntz'un sözleşmesini fesh etti" diye.

TFF'den ses çıkmadı. Açıklama bir gün sonra geldi; TFF'nin internet sitesinden. Aynen veriyorum:

"Bir süredir yazılı, görsel ve dijital medyada yer alan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile ilgili haberler ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Türkiye Futbol Federasyonu sözleşmesi devam eden A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u 20 Eylül Çarşamba günü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapmak üzere Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne resmi olarak davet etmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla duyurulur.

Türkiye Futbol Federasyonu"

Hadi bakalım. Açıklamaya gel. Çıkabilirsen çık işinden.

"Bir süredir yazılı, görsel ve dijital medyada yer alan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile ilgili haberler ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." deniyor.

Nedir bu haber?

İddialar ne?

Niye demiyorlar ki "Kuntz'un görevden alındığı haberi doğru değildir" diye.

Yoksa bir süredir Kuntz'la ilgili ne iddialar var. Ne haberler çıktı.

Bu gerçeği yansıtmayan haberler nedir?

Bir de açıklamanın devamı:

"Türkiye Futbol Federasyonu sözleşmesi devam eden A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u 20 Eylül Çarşamba günü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapmak üzere Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne resmi olarak davet etmiştir."

Neden davet etmiş? O da bilinmiyor. Bir de resmi davetmiş! Gayrıresmisi nasıl oluyor?

Yoksa Büyükekşi "Ben açıklamadan kimse Kuntz'un gönderildiğini söyleyemez mi" demek istiyor?

Nedir bu "Bir bilmecem var çocuklar" türünde açıklamalar.

Yahu arkadaş, biz nasıl bir döneme geldik böyle. Bunları hak edecek ne yaptık?

Yazık oluyor Türk futboluna, Türkiye'ye.

İlgili Haberler
Beşiktaş Trabzon'da yenilmedi Şenol Güneş yenildi. Neden yaptın bunu hocam. Gürel Yurttaş yazdı
Atatürk'ün kızlarının her smacı onların kafalarına çivi gibi iniyor. Gürel Yurttaş yazdı
Samet Aybaba detaylarıyla anlattı Gürel Yurttaş yazmıştı. Beşiktaş'taki skandalı açıkladı Çebi'den çıt çıkmadı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Milli Takımı kurtaracak ismi Gürel Yurttaş açıkladı. Sorunu Kuntz mu sandınız
Beşiktaş'ın bu yaptığı hakarettir. Gürel Yurttaş yazdı. Metin Ali Feyyaz'a ne oldu?
Öne Çıkanlar
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Son Haberler
Eskişehir'deki asayiş uygulamasında 14 şüpheli yakalandı Güncel
Eskişehir'deki asayiş uygulamasında 14 şüpheli yakalandı
Merakla beklenen İOS 17 güncellemesi geldi. İşte birbirinden ilginç özellikler Güncel
Merakla beklenen İOS 17 güncellemesi geldi. İşte birbirinden ilginç özellikler
Messi ile Ronaldo son bir kez karşı karşıya gelebilir Spor
Messi ile Ronaldo son bir kez karşı karşıya gelebilir
Gökdeniz attı Bodrum kazandı Spor
Gökdeniz attı Bodrum kazandı
Sigarayı turiste 4 Euro'ya Türk'e 52 TL'ye satmaya kalktı. Uyanık esnaf kameraya böyle yakalandı Güncel
Sigarayı turiste 4 Euro'ya Türk'e 52 TL'ye satmaya kalktı. Uyanık esnaf kameraya böyle yakalandı
Prefabrik villada yangın Güncel
Prefabrik villada yangın
Otomobilin çarptığı öğrenci hayatını kaybetti Güncel
Otomobilin çarptığı öğrenci hayatını kaybetti