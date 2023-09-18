TFF Kuntz açıklaması yaptı. Türkiye Arab oldu

Önce şunu belirteyim hemen. Başlıktaki Arab ırk değil. Yani Arap değil. Yıllar öncesine dayanan bir deyim. "Anladıysam arab olayım" derler ya; işte o.

Şöyle açıklanıyor:

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, “şehirli bir arab’a ‘yâ a’râbî!’ diye hitap edilecek olursa, hakarete uğradığını düşünür ve bu onu hiddetlendirir” dedikten sonra şunları yazmış:

“Bunun aslını bilmeyenler arap ile a’râb lafızlarının söylenişlerini ayırd edemezler de halt ederler yani karıştırırlar: a’râb diyecek yerde arap derler.”

Esasen “a’râb” bir topluluğun özel ismi değil, bir “tip”in adıdır. Çölde yaşamaları, göçebe olmaları bizâtihî ayıplanma sebebi değildir. Bu hayat tarzının tabii olarak inşa ettiği câhil, kaba, inatçı, katı, görgüsüz ve idrâki kıt bir insan tipi."

Neyse. Konumuza dönelim.

Dün bir haber yayıldı bütün yayın organlarında; "TFF, Kuntz'un sözleşmesini fesh etti" diye.

TFF'den ses çıkmadı. Açıklama bir gün sonra geldi; TFF'nin internet sitesinden. Aynen veriyorum:

"Bir süredir yazılı, görsel ve dijital medyada yer alan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile ilgili haberler ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Türkiye Futbol Federasyonu sözleşmesi devam eden A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u 20 Eylül Çarşamba günü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapmak üzere Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne resmi olarak davet etmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla duyurulur.

Türkiye Futbol Federasyonu"

Hadi bakalım. Açıklamaya gel. Çıkabilirsen çık işinden.

"Bir süredir yazılı, görsel ve dijital medyada yer alan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile ilgili haberler ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." deniyor.

Nedir bu haber?

İddialar ne?

Niye demiyorlar ki "Kuntz'un görevden alındığı haberi doğru değildir" diye.

Yoksa bir süredir Kuntz'la ilgili ne iddialar var. Ne haberler çıktı.

Bu gerçeği yansıtmayan haberler nedir?

Bir de açıklamanın devamı:

"Türkiye Futbol Federasyonu sözleşmesi devam eden A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u 20 Eylül Çarşamba günü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapmak üzere Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne resmi olarak davet etmiştir."

Neden davet etmiş? O da bilinmiyor. Bir de resmi davetmiş! Gayrıresmisi nasıl oluyor?

Yoksa Büyükekşi "Ben açıklamadan kimse Kuntz'un gönderildiğini söyleyemez mi" demek istiyor?

Nedir bu "Bir bilmecem var çocuklar" türünde açıklamalar.

Yahu arkadaş, biz nasıl bir döneme geldik böyle. Bunları hak edecek ne yaptık?

Yazık oluyor Türk futboluna, Türkiye'ye.