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TFF'ye Yeniçağ yazarı Gürel Yurttaş'tan açık çağrı: Liglere beyaz bayrak çekin

Biligisi olanların yetkisi yok! Yetkisi olanların bilgisi yok. Ligler oynanacak mı? TFF beyaz bayrak çeksin! Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 13:29
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TFF liglere beyaz bayrak çeksin

TFF'ye Yeniçağ yazarı Gürel Yurttaş'tan açık çağrı: Liglere beyaz bayrak çekin
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Türkiye bugünleri unutmayacak.
Güneydoğu bölgemizi sarsan büyük depremin yarası uzun yıllar sarılamayacak.
Televizyonlarda görüyorsunuz işte.
Daha girilemeyen enkazlar, ekmek-su verilemeyen insanlar, yakınlarını arayanlar var.
Sadece Güneydoğu bölgemiz değil sarsılan. Türkiye'nin yüreği yanıyor.
Bu yangını söndürmeye üç tarafımızdaki denizler bile yetmeyecek.
Çaresiz kaldık. 

Bilim adamları yıllardır uyarıyordu oysa, gözlerimizi kapadık, kulaklarımızı tıkadık.
Başımızdaki yetkililerin ne kadar yeterli olduklarını bir kez daha gösterdi bu bize.
İki gündür Slaven Bilic'in şu sözü beynimin içini kemiriyor:
"Türkiye'deki sorun şu; bilgili olanların yetkisi yok, yetkisi olanların bilgisi yok!"
Adam 2 yıl kaldı Beşiktaş'ın başında, giderken de bunu söyledi işte.
Teşhisi koymuştu hemen. Kıymetini bilemedik.
Bilgisiz insanların yetkili olmasına isyan edemedik.
Sonuçta acısını biz çektik, çekiyoruz da.
Dönelim futbola.
Türkiye Futbol Federasyonu neden bekliyor acaba hala.
Siz bu olanlardan sonra ligleri devam ettirebilecek misiniz?
Hatayspor'u, Gaziantepspor'u, Adana Demirspor'u, Malatyaspor'u, Kahramanmaraşspor'u; bütün Güneydoğu takımlarını sahaya sürebilecek misiniz?
Şimdiden söylüyorum.
Ya iptal edeceksiniz bu sezonu.
Ya da beyaz bayrak çekeceksiniz bölge takımları için.
Yani o takımların bu sezon düşmesini kaldıracak, diğer takımlarla sezonu tamamlayacaksınız.
Belki de tarihi bir karar alacak, ligi bu şekilde dondurup, uzun süre ara verdikten sonra maçları tamamlattıracaksınız.
Yetkilisiniz.
Bilginiz de varsa bir an önce karar almalısınız.
Türkiye yanıyor.
Bu durumda futbolu kim ne kadar düşünebiliyor.
Futbolun da sorunudur bu, kulüplerin de. Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşları olan kulüpler de rekabeti, maçları bir kenara bırakıp hep beraber bu yangına su sıkmak için el ele vermelidir.
Çok geç olmadan hem de.
Haydi.

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Taraftar
7.02.2023 13:48
Bu sene bütün ligler spor müsabakaları iptal edilmeli seneye yeni bir başlangıç Gs Fb Bjk TS da ağlamasın herkese 1 şampiyonluk yazın  
 
Zeki
7.02.2023 13:45
Askerin sokağa inmesi lazım.  
 
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