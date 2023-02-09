Kayserispor-Fenerbahçe maçının tarihi açıklandı

Süper Lig’de hafta sonu oynanması gereken 24. hafta maçlarının ne zaman oynanacağı belli oldu.

TFF'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig 24. hafta maçlarının ne zaman oynanacağı ile ilgili açıklama yaptı. Buna göre Kayserispor-Fenerbahçe maçının da tarihi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan deprem sonrasında Süper Lig ve 1. Lig maçlarını tehir etti.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 7 gün süreyle milli yas ilan edilmesi üzerine 7 Şubat ve 12 Şubat tarihleri arasında oynanması planlanan tüm profesyonel ve amatör müsabakalar TFF tarafından ertelendi.

KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE MAÇININ TARİHİ DE BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu, 10-11-12-13 Şubat tarihlerinde oynanacağı açıklanan Süper Lig 24. hafta maçlarının 17-18-19-20 Şubat tarihlerinde oynanacağını duyurdu.

Öte yandan Süper Lig'in 23. haftasında oynanması gereken Ümraniyespor-Adana Demirspor, Giresunspor-Kayserispor ve Fenerbahçe-Konyaspor müsabakaları 21-22-23 Şubat tarihine tehir edildi.