TFF, Oktay Derelioğlu'na yapılan saldırıyı kınadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski milli oyuncu Oktay Derelioğlu'na yapılan saldırıyı kınayan bir mesaj yayımladı.

SON GÜNCELLEME: KAYNAK: Haber Merkezi
TFF, Oktay Derelioğlu'na yapılan saldırıyı kınadı

TFF'den yapılan açıklamada, Derelioğlu'nun başından geçen olayın tüm futbol camiasını büyük bir üzüntüye sevk ettiği belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kadıköy'de araç kullanırken iki trafik magandası tarafından saldırıya uğrayan ve hastanede tedavisi devam eden Oktay Derelioğlu ile olay sırasında beraberinde bulunan eşi Başak Derelioğlu'na tüm camiamız adına 'Geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz.

Saldırıyı kınıyor, zanlıların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz. Son dönemde trafikte sıkça rastlanan bu tür üzücü olayların son bulmasını istiyoruz."

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